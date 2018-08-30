邱議瑩出訪波蘭 韓國瑜：我去她選區美濃勘災

2018年08月30日 11:47 中時 周毓翔

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天與國民黨立委在立法院舉行記者會，呼籲中央及地方重視中南部水患之後登革熱防疫的重要性。媒體詢問韓國瑜對於綠委邱議瑩在水患期間跑去波蘭出訪的看法，韓國瑜表示，「邱議瑩的選區在美濃，我也去美濃勘災，這是我該做的」，不理解她是用什麼思考指責他，每個委員的口業自己造，要自己對自己的選民交代。

韓國瑜表示，這趟勘災下來「怵目驚心」，舊高雄縣區的居民普遍認為高雄升格後，從民選鄉鎮市長變成區長，服務大打折扣，無法感受到升格後的服務。且許多地區已經是「慣性淹水」，「連小狗都知道跳到神桌上躲水」，住戶都在痛罵補助有何用，無法上學上班，連摩托車都騎不出去，還有歐巴桑一整天吃不了飯。

韓國瑜強調，水患過後，登革熱的防治有急迫性，除了農損及災損的補償外，相關單位應立即啟動防疫機制。包括最近也有傳聞淹死的豬肉、雞肉有可能流入市場，在食安的管制上也必須注意。他也很震驚高雄的道路工作「怎麼可以差成這樣」，一場雨下來上千個大大小小的坑洞，大的坑洞甚至連遊覽車都可以開進去，尤其高雄地下多管線，會不會引發更嚴重的災害？

韓國瑜今天與國民黨雲林縣長參選人張麗善及藍委許淑華、蔣萬安共同舉行記者會。張麗善呼籲淹水的災害救助標準應該從50公分放寬到30公分，且申報時間只有10天，許多延遲性災損是過一段時間才會顯現，也應該延長申報時間。

許淑華指出，2015登革熱疫情剛爆發，後來蘇迪勒颱風侵台，當時台南高雄因為積水沒有立即處置，加劇登革熱疫情，4萬人就診，218人死亡，應該記取教訓。蔣萬安也表示，台灣屬於潮濕熱帶環境，只要積水5公分就會長孑孓，因此為了防範登革熱，消除積水是關鍵。

媒體詢問韓國瑜如果再來一次，是否還會去參加身障團體「奇異果樂團」的活動？韓國瑜表示，他當天只去10幾分鐘，跳舞時間也才1分鐘，該團體有感於觀光不振，他們收入大幅縮減，他們也為這天準備了兩個月，身為政治人物他不能離開基層，就算再來一次他還是會去，且一分鐘的活動，並沒有好像背棄了災民，當天活動他就立刻勘災了。

也有媒體追問立委陳宜民這段期間也在海外，對比邱議瑩，這樣適當嗎？韓國瑜則說，邱議瑩是區域立委，陳宜民是不分區立委，且會開這場記者會就是陳宜民特別打電話叮嚀他要特別注意災後防疫的問題，雖然他人在海外照既定行程參訪，聯絡都沒停過，他也傳了各種防疫的資訊及圖表過來，開這場記者會與陳宜民交代拜託很有關係。至於邱議瑩得自己跟自己選區交代，不做評論。

(中時 )