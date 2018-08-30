梵蒂岡隱匿兒童性侵案多年 前大主教：教宗應下台謝罪！

接二連三爆出性侵或騷擾醜聞，讓教宗方濟各面臨各方龐大輿論壓力。（圖/路透社）

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中時電子報

據半島電視台（Al Jazeera）報導，作為全球數億天主教徒信仰中心的梵蒂岡（Vatican），近日因為美國賓州（Pennsylvania）被隱藏數十年的神父性侵兒童案件，不僅染上一身腥、更成為各方輿論攻擊的箭靶。繼美國檢方調查報告出爐、加入檢長爆料教廷長年知情不報，讓前梵蒂岡駐美大使、退休大主教維卡諾（Carlo Maria Viganò）砲轟，認為教宗方濟各（Pope Francis）本人、應為此次嚴重的性侵事件下台負責！

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維卡諾透過長達11頁的聲明稿、向羅馬教廷喊話，早在賓州事件曝光前、原華盛頓總教區總主教麥卡里克（Theodore Edgar McCarrick）涉嫌性侵兒童的證據，早就在內部被他和多名神父發現並上報，但似乎此醜聞被教宗壓下、甚至要求其他人員繼續信任麥卡里克，直到上月在輿論壓力下被解除職務為止。維卡諾認為，「教宗應知道他犯下的錯誤，和教會零容忍政策；身為領袖、他應當作為神父與主教們榜樣，為這些錯誤擔負責任辭職下台才對！」

前梵蒂岡駐美大使、退休大主教維卡諾發出聲明稿，要教宗為多起醜聞負責，辭職下台謝罪！（圖/路透社）

在長達2年的探訪追查後，賓州傳出震驚美國社會的教會醜聞，檢察長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，大陪審團（The grand jury）在現任華盛頓總主教陶南·維爾（Cardinal Donald Wuerl）傳出隱匿性騷擾兒童醜聞後，逐步根據數十名人證的證詞、與教會多達50萬頁的內部文件發現，數十年來、伸出狼爪的神父等各級神職人員超過300名以上，而知道姓名的受害者多達1,000多人，有更多是不願或不敢面對曾經的傷痛，故實際受害人數恐有「數千人之眾」。

多名曾遭神父或神職人員侵害的當事者與家屬，挺身而出指證教會的醜聞。（圖/美聯社）

但對於已點燃怒火的社會大眾，教宗本人卻似乎採取「緘默」應對，不但拒絕回應和對維卡諾信件表態，甚至在訪問愛爾蘭之旅期間，持續對於LGBT族群傳達相對「不友善」的訊息，似乎更讓怒火擴大延燒。可令人無奈的是，由於教會長年的包庇遮掩，造成賓州幾乎所有曝光的性侵案件，都已超過追訴時效，造成法院與檢方無法對加害者提起訴訟，還給這群當年仍在青春期的少男少女們一個「遲來的正義」。

(中時電子報)

文章來源：Ex-Vatican envoy urges Pope Francis to resign over abuse case

文章來源：Former top Vatican official calls on Pope to resign over abuse crisis

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