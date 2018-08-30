《全台最速報》登記參選沒大咖加持 柯P：投票的是人民

2018年08月30日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎登記參選沒大咖加持 柯P：投票的是人民

台北市長柯文哲今上午8點15分前往北市選委會正式登記參選連任，與藍綠對手丁守中、姚文智不同的是，他沒有政壇大咖陪同現身，只有幾位幕僚跟在身後。他受訪時表示，自己不喜歡「喊凍蒜」，那沒用啦，而且就算有大咖加持，「問題是投票給我們的是人民啊！」

◎南迴鐵路土石崩落 500名旅客影響

台鐵加祿至枋野路段，受豪雨影響傳出土石崩落，目前南迴鐵路不通，影響301、302、333、3501、3514、701等6班車次通行，約有近500名旅客受影響，台鐵已在枋寮、大武站間啟動公路接駁。

◎以無黨籍登記 蘇煥智：啟動台灣2次民主運動

退出民進黨的前台南縣長蘇煥智，30日上午10時以無黨籍身分登記參選年底9合1選舉的台南市長，他提到即使有人對他選情抱持悲觀，但年底選舉是啟動台灣2次 民主運動，決心不顧毀譽投入選戰。

◎中華隊30日焦點賽程

2018雅加達-巨港亞運進入倒數第三天賽程，中華隊仍有機會再添獎牌，其中田徑男子4X100公尺接力，由29日在男子200公尺項目摘銀的「台灣最速男」楊俊瀚領軍，預賽以39秒15、總排名第四的成績挺進30日晚間8點10分進行的決賽。

(中時電子報)