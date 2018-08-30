洋垃圾湧入？環署：管制進口廢棄物料流向

環保署副署長張子敬表示，會嚴格管制進口廢棄物料。（廖德修攝）

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中國大陸去年預告禁廢令，東南亞國家紛紛跟進，造成廢塑膠、廢紙大量輸入國內，台灣形同世界的垃級場。環保署副署長張子敬今天表示，7月初已實地查訪進口業者，8月預告修正產業用料進口的廢棄物種類，今後有實際需求的廠商需個案申請，環保署也會追蹤進口廢棄物料的使用與去向。

據統計，今年上半年國內廢塑膠進口量24萬4801公噸，比去年同期成長263％；廢紙進口76萬6880噸，比去年同期成長134％，數量確實增加很多。但是否產生大量垃圾？張子敬說，查核各縣市的焚化爐後，並未發現垃圾處理量明顯增加，判斷應該是做原料使用。

但大量進口國外廢紙、廢塑膠，雖助於廠商壓低成本，國內資源回收業者卻首當其衝，獲利大幅減少而影響生計。張子敬說，除了修法管制進口，未來僅限合法工廠輸入使用，進口廢塑膠也只能單一型態、材質；而廢紙種類亦加以管控，例如排除瓦楞紙、牛皮紙，應可抑制進口總量。

張子敬說，再加上去年起實施的「資源回收大軍計劃」，補助地方政府優先僱用低收入戶個體戶，每人每月工作25小時，月收入3092元（環署補助4455元，含勞健保）；今年的月收入再增加到3256元（環署補助4736元），至今年7月共僱用4159人，應可幫助弱勢民眾減輕所受的衝擊。

(中時 )

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