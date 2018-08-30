中非合作論壇前 王毅撰文談共築中非命運共同體

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旺報
呂佳蓉

在中非合作論壇北京峰會將於9月3日至4日召開前，大陸官媒《人民日報》今刊登大陸國務委員兼外交部長王毅的撰文「共築中非命運共同體，開啟團結合作新征程」，王毅在文中指出，這是中非深化傳統友誼、加強戰略合作的一次歷史性盛會，規模空前，舉世矚目，必將把中非全面戰略合作夥伴關係推向新的高度。

王毅在文章中指出，本次峰會是今年中國面向發展中國家的一次重大外交行動。今年來，中拉、中阿、中非三大論壇相繼舉辦會議，中國實現對發展中國家重要集體對話機制的全覆蓋，對中國同發展中國家之間加強團結合作具有重要和深遠意義。中非傳統友誼深厚，從來都是休戚與共的命運共同體。以2000年中非合作論壇成立為標誌，中非友好合作關係在新世紀迸發出新的活力，展現出新的前景。不管國際風雲如何變幻，不管世界格局如何調整，中非始終是志同道合的天然同盟軍。

王毅指出，中非將攜手推進「一帶一路」建設在非洲落地開花。非洲是「一帶一路」的自然和歷史延伸，是「一帶一路」建設的重要方向。本次峰會將推動「一帶一路」建設與非盟《2063年議程》、聯合國2030年可持續發展議程和非洲各國發展戰略深入對接。中非雙方將充分協商，共同做出合作共贏的新規劃，開闢共同發展的新願景。

王毅表示，「潮起宜踏浪，風正可揚帆」，13億多中國人民和12億多非洲人民命運相連，心手相牽。雙方將以2018年論壇北京峰會為契機，以建設更加緊密的中非命運共同體為己任，踏上團結合作的新征程，為實現中華民族偉大復興的中國夢和非洲國家發展振興的非洲夢，為推動構建新型國際關係和人類命運共同體，乘風破浪，一往無前。

(旺報 )

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