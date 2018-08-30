工人挑戰直轄市 朱梅雪登記參選桃市長

朱梅雪團隊以大字報列出所有捐款人與金額，感謝大家助他們一臂之力。(蔡依珍攝)

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朱梅雪團隊以大字報列出所有捐款人與金額，感謝大家助他們一臂之力。(蔡依珍攝)
歐巴桑聯盟響應支持。(蔡依珍攝)
代表左翼聯盟登記參選平鎮區市議員的工傷協會專員劉念雲(右三)。(蔡依珍攝)
朱梅雪團隊政見。(蔡依珍攝)
朱梅雪高喊「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」，正式登記參選桃園市長。(蔡依珍攝)
朱梅雪高喊「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」，正式登記參選桃園市長。(蔡依珍攝)
朱梅雪高喊「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」，正式登記參選桃園市長。(蔡依珍攝)
朱梅雪。(蔡依珍攝)
朱梅雪。(蔡依珍攝)

華航企業工會祕書長朱梅雪透過小額捐獻、成功募到200萬元保證金，30日在綠黨、左翼聯盟和歐巴桑聯盟，以及多個工會代表陪同下，向國民兩黨市長參選人宣戰，高喊「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」，正式登記參選桃園市長。

朱梅雪說，92天前被工會賦予使命、角逐桃園市長，首要任務就是要籌到200萬保證金，他自信大聲道：「直到昨天，朱梅雪的團隊做到了！」他效法陳定南1994年競選省長時的口號「四百年來第一次，要讓台灣變青天」，自己寫下競選標語「台灣百年第一次，工人挑戰直轄市」，突顯工人參政在台灣歷史上的罕見，並向清廉耿直、不畏財團的「陳青天」致敬。

朱梅雪說，陳定南在當宜蘭縣長時，就為了六輕是否要在宜蘭設廠與大老闆王永慶槓上，如今桃園有再過3天就要大裁員的宏達電、惡名昭彰的華航、曾1年就因司機違法超時被裁罰600萬的桃園客運，但市長鄭文燦在企業發生問題時，只會高喊「有了解、有開罰」，持續讓這些大財團在桃園這片土地上迫害人民、造成危險，曾任陳定南競選團隊的鄭文燦，已經背棄陳的理想。

「我們工人和公民要自己跳出來拼！」朱梅雪斥華航董事長何煖軒，和過去國民黨時代官派董事長沒有任何差別，製造過勞、打壓工會幹部更甚，製造過勞、打壓工會幹部，他強調自己身高只有155公分、保證金也是登記前一天才募到，3度重申：「最麻煩的敵人交給我！」要帶著200萬工人市民的捐款，打一場人民跟統治者的對決。

朱梅雪團隊也針對工作環境、人權、警察制度、公部門改革、民眾知的權利、公托服務、動保議題、環境教育、社會住宅等提出9大政見，主打來自小民、服務小民、向財團宣戰，希望爭取工人支持。

團隊指出，200萬保證金是由華航工會和空服員職業工會各捐50萬，剩下100萬則有450個選民或工會慷慨解囊，捐款金額從100元到10萬元不等，強調保證金高門檻等同鼓吹政治與財團掛勾，力拼打破黑金政治。

(中時 )

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