新北》市長參選登記 侯友宜帶領年輕人「跑」進場

2018年08月30日 12:20 中時 葉書宏 、 陳信翰

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30日）上午11時許到新北市選委會登記。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30日）上午11時許到新北市選委會登記。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30日）上午11時許由年輕助選員陪同一起跑進新北市選委會，侯友宜表示，「新北市跑起來跟飛一樣，會越來越好，創造更大的榮景。」所以帶著年輕朋友一起來為新北市跑起來，一起努力。

至於和民進黨新北市長參選人蘇貞昌同在今（30日）上午登記，侯友宜說，登記的時間都是好時間，剛好有時間、有空，和作戰團隊、最年輕的朋友一起過來，今天好日子，往後共創友宜好日子。

另外，前國民黨主席洪秀柱提早侯友宜約15分鐘抵達新北市選委會，陪同國民黨新北市議員參選人唐慧琳登記。洪秀柱表示，希望都寄託在年輕人身上，尤其是第一次參選的年輕朋友，「等等若可以碰到侯友宜更好，大家可以一起加油打氣！」

媒體詢問侯友宜是否知道前國民黨主席洪秀柱陪同參選人登記，侯友宜說，「我不知道！」還反問媒體說「她來了喔？」非常感謝洪來替黨籍市議員參選人打氣加油。

侯友宜抵達登記會場時，洪秀柱還刻意到門口迎接，雙手握手後彼此加油、互動熱絡。關於蘇貞昌帶著牽手一起來登記，侯友宜表示，來登記有跟妻子報告，「她給我滿滿的祝福！」會努力打拼、大家一起心連心，年輕朋友是最重要戰友，所以帶著戰友一起來，「老婆放心！我會很認真，不會辜負妳的期待。」

蘇貞昌表示，從決定參選以來，就非常的努力走遍新北每一個角落，握到鄉親的每一雙手，和他們報告我的政策，包括要讓都市再生、產業創生、要扶老攜幼，要讓新北成為智慧交通的城市。

蘇貞昌說，看到鄉親們非常肯定過去的政績，非常懷念過去一同努力奮鬥的歷史，並且對他非常熱情，對未來要做為，充滿著期待，「因為有這種熱情和期待，讓我衝衝衝的動力一直持續增加。」

(中時 )

國民黨新北市長參選人侯友宜（中）30日帶著團隊以跑步方式，跑抵選委會，侯友宜強調要讓新北市跑起來就像飛一樣，創造更大榮景。（陳信翰攝）