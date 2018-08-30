今明受西南風影響 中南部有短暫雷雨

西南氣流減弱，天氣已逐漸穩定。 圖／中央氣象局提供

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西南氣流減弱，天氣趨於緩和，今明2天受到西南風影響，中南部雨東南部整日會有斷斷續續的短暫陣雨與雷雨，其他地方則以午後雷陣雨為主，也會有局部大雨發生的機率。周六到下周一是天氣最穩定的幾天。另外「燕子」已轉為中颱，未來估計還會轉強，不過對台影響仍小。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象、老大洩天機」專欄指出，今日降雨範圍與強度已減少許多，西南氣流減弱，天氣已趨於緩和，但大氣仍不穩定，午後會有局部雷陣雨，也可能有較大雨勢。

氣象預報專員程川芳表示，今明2天台灣受西南風影響，中南部及東南部整日會有斷斷續續的短暫陣雨與雷雨，其他地方則以午後雷陣雨為主，局部也可能有大雨發生機率。

太平洋高壓增強，天氣穩定，周六到下周一是天氣最好的3天，到下周二受到中颱燕子的影響，水氣增多、午後局部雷雨發生機率增加，清晨的「陸風環流」也會為中南部帶來短暫陣雨，但雨勢不會像前陣子一樣強勁。

第21號颱風「燕子」目前離台2980公里，已在昨日下午2點轉為中颱，預計9月1日前後會轉為強颱。預計會在日本南方海面北轉，襲日機率高、轉台機率低。

吳德榮表示，因「季風低壓環流」自7月上旬至8月底，持續盤踞西北太平洋，導致颱風不斷生成。今年7、8月共計有14個颱風，為史上同期第2多；今年1月到8月颱風數量為自1958年起第3多。

(中時 )

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