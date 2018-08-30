韓媒：美朝關係回到6.12新加坡會談之前

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旺報
呂佳蓉

近來朝鮮半島無核化進又呈現變化，南韓《朝鮮日報》今天在頭版頭條以「美朝回到6.12新加坡會談之前」為標題指出，隨著北韓明確表示無意申報核目錄或運走核設施及核導彈等首先採取根本性無核化措施，美朝對話陷入暫時中斷狀態。

報導也表示，美國提出重啟韓美聯合軍演和制裁，態勢開始轉入大舉對朝施壓的一邊。面對這種政治局勢，南韓也推遲了原定於本月中舉行的開城工業園區內的兩韓共同聯絡事務所開幕。

報導稱，朝鮮政治局勢正在回到新加坡會談之前的代表性信號，是美國國防部長馬蒂斯「重啟韓美聯合軍演」的發言。馬蒂斯當地時間28日指出，「沒有繼續中斷韓美聯合軍演的計畫，演習會持續下去。」然而，美韓停止軍演是新加坡會談的最直接成果。

6月川金會時，美國總統川普曾在新加坡舉行記者會時表示：「我們要中斷戰爭遊戲。」因而突然宣佈中止美韓軍演。當時美國國務院表示，為了表示善意，美國在持續進行建設性對話期間，決定和南韓中斷戰爭遊戲。

報導指出，美方現在提出了「重啟軍演」，這是在督促朝鮮 「不要繼續在無核化上磨蹭，坐到談判桌前」的資訊，但同時，這也可以看成若北韓繼續堅持此前的態度，「美朝關係會回歸6.12之前」的警告。

(旺報 )

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