評柯「願當金小胖」 姚：沒自我要求怎及得上金小胖寒毛？

2018年08月30日 12:18 中時 郭建伸

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，對於「如何完整界定自己的兩岸主張及立場」，柯文哲當時回稱「我要做金小胖（北韓領導人金正恩），我不要做海珊。」對此，民進黨台北市長候選人姚文智回應，想當金小胖，更要自我要求，否則隨便一個通關密語就接受，「怎麼及得上金小胖一根寒毛呢？」

姚文智今舉行「亞太區塊鏈首都」政策座談會，和與談人暢談區塊鏈應用。姚說，區塊鏈最重要的核心價值是去中心化的共同信賴機制，很符合台灣的民主生活，放眼亞太，台北有機會作為「區塊鏈首都」。活動結束前，姚還接受與談人捐贈0.168以太幣，象徵選情「一路發」。

由於柯文哲接受平面媒體專訪表示在兩岸主張上要做金小胖，不要做海珊。姚文智聽聞後直言，「這年代誰會說海珊，這不是不用選嗎？」他表示，兩岸關係追求和平，但台灣好不容易建立的民主自由機制，不可以任意讓通關密語加諸在個人生活及企業發展上，強調85度C就是最好例子。

媒體問若讓姚自己選，會有第三人選嗎？姚說，要維持和平發展、國家的實力尊嚴，必須維持自由民主的生活方式，「金小胖也不是一個好的模式」，這是國家領導者、台北市長時時警惕自己的。

此外，由於台灣國辦公室主任陳峻涵昨在公車上嗆堵柯文哲，引發外界關注。對此，姚文智回應，市長的維安當然需要共同保護，如果因為要搭公車，而讓維安人員舟車勞頓，導致不同狀況，就應該重新討論柯搭公車的事情。

姚質疑，柯搭公車前跟很多乘客談話，當然會吸引人家來跟你談話，「否則如果你是搭公務車，誰會上你的車跟你談話？」媒體追問他當選台北市長會不會搭公車上班，他表示「不需要這樣做」，表示前總統馬英九不搭空軍一號卻搭高鐵，反而勞師動眾，花費更高的社會成本。

他強調，市長自己把公車當成一個秀場呢？還是把它當作一個招致別人來這裡陳情的平台？這個大家要弄清楚。

(中時 )