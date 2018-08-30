菸癮影響集中力 恐致軍演受傷

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中時
林周義

軍事演練中免不了受傷的狀況，國外研究發現，軍中吸煙者受傷的機率較不吸菸者高。國健署菸害防止組組長羅素英表示，在演練過程中需接觸火藥、燃料，軍人的菸癮一來，注意力和集中力都會減弱，一不小心就會受傷。

研究資料顯示，軍中男性輕度吸菸者受傷的機率比不吸菸者高了26%、女性則高出43%；而男性重度吸菸者受傷的機率比不吸菸者高出84%、女性則高出56%。許多人認為吸菸可以幫助提神，但其實不然。

羅素英表示，吸菸提神的說法只是謠言。尼古丁具有成癮性，菸癮到了一定程度，就會令人注意力不集中，需要再抽一根菸才能緩解。然而軍事演練單位會有火藥和燃料，精神渙散的狀態很可能造成軍人受傷。另外，抽煙的過程令血氧量變低，也會影響身體組織，進行大動作演練時，受傷的機會也會提高。

為加強戒菸推廣，國防部自民國92年起與國健署合作，除辦理戒菸比賽、減少吸菸區，也開設國軍醫院、部隊醫務所的戒菸門診。透過輔導員的幫助，盼減低吸煙人數，也避免官兵遭受二手菸的危害。截至107年3月，戒菸門診共服務1200人。在100年至106年間，國軍的吸菸率也由38.5%降至24.4%。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

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