823水災農損7.4億元 嘉縣4.5億元最嚴重

823豪雨成災，嘉義縣農損4.5億元最慘重。（嘉義縣政府提供）

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0823熱帶性低壓豪大雨炸南台灣，農委會統計，截至昨（29）日為止，農林漁牧業總損失高達7.4億元，其中以嘉義縣4.5億元損失最慘重，台南市則以1.8億元損失次之。

農委會今向行政院長賴清德報告「0823熱帶低壓水災應變處置作為」，農委會副主委陳吉仲表示，此次農損集中在畜產、漁產，豪雨之後價格漲不是供應量問題，而是預期心理，豪雨之後對產量損失的可能影響，是這一兩天批發價格微幅上漲原因，只要供應量充足，相信價格會回穩。

農委會指出，各類產物災損情形中，以漁、畜產損失金額高達3.7億元、2億元最多，其中漁產損失以虱目魚、吳郭魚及鱸魚最多，畜產則以雞、豬為主。

農委會已依「農業天然災害救助辦法」，主動公告嘉義縣、臺南市、雲林縣、高雄市及屏東縣為災區，並優化相關程序，讓受災農民得以即時申請現金救助及低利貸款。

農委會表示，本次雨害對蔬菜主要產區包括桃園、西螺、二崙等，供應量約占7成之地區影響相對較小，整體蔬菜未來供貨充裕無虞，該會將持續監控各項蔬果農產價格、品質與供應數量，維持農產品正常交易，兼顧農民及消費者權益。

另畜禽產品適逢中元節後，消費需求漸減，目前推估各主要品項供貨量均維持穩定，惟各級學校開學在即，該會仍將密切關注市場動向，協調產業團體穩定供貨；漁產部分，主要流失受損產物近2週價格變動尚稱平穩，整體價格受災損影響不大，其他魚種因損失有限，加以漁產品替代性高，本會將持續關注各地漁產受災及魚價波動情形，適時協調釋出未災損養殖及冷凍魚貨增裕供應。

農委會指出，本次災損救助本「從簡、從速、從寬、從優」原則辦理，期於9月底前完成撥付，全力協助受災農漁民災後復耕、復養。

同時輔導農民加強田間排水工作，並利用抽水機抽水，俾使積水迅速排除，避免持續浸水，阻礙農作物生長；為加強災後農作物復建恢復生育，每公頃輔導使用有機肥最高6公噸，補助1.2萬元，不受一年申請1次之限制。

農委會強調，為因應氣候變遷極端氣候事件發生頻率增加，以及提升農產業者風險意識與分散農業經營風險，已致力推動釋迦、水稻、雞禽流感、養殖水產、石斑魚及芒果區域產量型保險等多張保單，本次災害預計將有19張養殖水產保單，計31.37公頃之魚塭可獲理賠，對於受災養殖戶復養工作意義重大，顯見農業保險之重要性。該會後續將持續完善相關保險法規並加速推動不同產物保險，提高保險覆蓋率，以期穩定廣大農民收益。

(工商 )

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