蔡英文軍人節喊話 增國防預算迎非傳統威脅

2018年08月30日 12:24 旺報 張國威

總統蔡英文30日在軍人節表揚大會上表示，在她的要求下，明年的國防預算有明顯的增加，國防自主的比例也大幅提升。不僅可提升部隊戰力，更讓國防建設成為社會發展的動力。我堅定地宣示：政府全力支持國軍，沒有第二句話。

蔡英文說，和平不是憑空而降，國家的安全靠我們自己維護，面對非傳統威脅跟極端氣候帶來的天然災害，國軍的角色更是越來越吃重。 政府和社會則是要當國軍的後盾，一起把 國家發展的責任扛起來。

蔡英文說，這段時間以來，因為極端氣候的影響，先後出現的熱帶性低氣壓跟西南氣流，造成中南部地區，受到大雨的嚴重侵襲，許多地方都發生水患。

面對嚴重的災情，國軍再一次地站在守護人民的最前線，保家衛國是國軍的任務，無論 威脅的來源，是敵人，還是天災，國軍都會保護國人的安全。屢次的天災，國軍都在 第一時間投入兵力，保護我們的人民。這一次，中南部的災情，再度彰顯國軍足以保家衛國的戰力。

在淹水或交通中斷的地方，國軍出勤協助 疏散民眾、補給物資。當水退了之後，國軍更義不容辭地加入善後的工作，復原災區， 維護社會的繁榮跟發展。因為有國軍弟兄 姐妹保持警戒，隨時因應天災威脅，人民的 生命財產安全才能獲得保障。

一支能在天災時保護民眾生命財產安全的國軍，國人就會有信心，國軍能在危機時發揮可恃戰力，保護我們的安全，鞏固我們 珍惜的民主自由價值。這就是國軍本色， 這就是台灣社會尊敬的國軍。我要嘉許國軍的表現，你們做得很好，我以大家為榮。

我知道今年的軍人節活動，因為部隊忙著 救災防災，所以縮減了活動的規模，很多 原本的慶祝活動也因此取消。救災第一， 任務第一，我相信各位弟兄姐妹和社會大眾 都可以理解。而這也是國軍對社會無私的 付出和貢獻。

她表示，不過，我也要請國防部研究一下，等復原之後，要好好地嘉許參與救災的官士兵們，向辛苦的國軍同仁，表達台灣社會的肯定與感謝。

國軍楷模這個獎項，是部隊同仁最高的榮譽。今天得獎的有個人，也有代表單位的主官。有些人是在個別的體能、戰技，有高超的 表現，有些則是對部隊訓練很有貢獻，或者是參與重大演訓，有很好的績效。

這些表揚的事蹟雖然不同，但代表著相同的精神，就是團隊合作、精益求精。國軍的成功，不只是單一個人、單一個部隊或單一個軍種的成功，而是所有人都善盡職責，拿出最好的表現，相互合作，營造更好的國軍。

今天有陸軍航特部的梁義聖士官長，他是百發百中的狙擊手教官，他在歷次操演中的精采表現，充分展現「一擊必殺」的狙擊手精神。

今天也有王田耀宗艦長所領導的海軍 256 戰隊海虎軍艦，海虎軍艦不只在戰訓 本務表現優異，官兵們還利用假日組織社團、關懷弱勢。今天還有空軍第六聯隊空運中隊的吳敬民中校，他擔任今年2月花蓮震災的救災運輸，災區的空中守護神。

所有國軍楷模的表現，因為時間關係，難以一一說明。各位能夠得獎，是個人的成就，也是對團隊的肯定，我要請大家記住這個光榮的時刻，也把這樣的榮耀跟喜悅，跟你們的家人分享。

(旺報 )