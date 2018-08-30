北醫附醫推智鏈護照 申請保險理賠可自動化

2018年08月30日 12:23 中時 鄭郁蓁

鼓勵民眾大病看醫院，小病看診所，台北醫學大學附設醫院今天啟動「健康醫療區塊鏈平台」，推出「智鏈護照」，除了以單一窗口提供轉診及長照諮詢服務，民眾可於24小時內取得完整病歷摘要，轉診時無須返院申請病歷，且還跨產業整合，病患申請保險理賠不再耗時二至三個月，只要授權就醫紀錄，就能自動化完成理賠作業，大幅縮短理賠時間。

為響應健保署推動分級醫療政策，北醫附醫和500多家社區基層診所合作，八月將轉診中心升級，除以單一窗口提供轉診及長照諮詢服務，更提供病患「智鏈護照」，透過app就能取得個人在附醫的完整資訊，減少病歷調閱時間。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，目前北醫附醫每月平均逾500多人次轉診，過去醫療照護體制與病歷儲存採用集中式管理，目前政府力推的「健康存摺」雖讓資料跨院所藩籬，但仍採集中式，要調閱病歷仍關卡重重；區塊鏈技術除了醫療機構可即時分享病例，病人更可直接掌握自己的健康狀況，如抽血檢查，過去還要再次掛號才知道檢驗結果，透過護照，就能知道結果，省去再次掛號的費用與時間，「能讓使用者更掌握健康，反而更愛惜身體。」

北醫附醫資訊室主任康嵐媖表示，智鏈護照的資料是依據就診日期排序，在北醫附醫病患可查詢其從102年起就醫記錄，包括完整病歷摘要、用藥資訊、影像等各項檢查，以及自費健檢。其餘如在院內之生理量測記錄亦已自動上傳雲端，不僅是醫院診所之電子醫療病歷（EMR），更結合穿戴式裝置及遠距健康居家護理等個人健康記錄（EHR），結合成為完整的個人健康記錄(PHR)。

智鏈護照除可運用於轉診服務，更能進一步跨產業運用，陳瑞杰以保險理賠為例，以往病患先向醫院申請醫療證明，再至保險公司完成理賠作業，平均需要二至三個月。未來病患可直接授權分享就醫記錄至保險公司，自動化理賠作業，省去文件申請、檢核等往返作業，大幅縮短理賠流程。

(中時 )