食安稽查誤指麵館賣「垃圾菜」 北市衛生局判國賠5萬

「八麵玲瓏麵食館」去年被北市衛生局誤報使用「垃圾菜」，獲判國賠五萬元還清白。（圖／翻攝自「八麵玲瓏麵食館」）

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台北市府衛生局去年據報，前往第一果菜批發市場，稽查業者有無使用「垃圾菜」製成料理販售，結果把問題商家「喜悅來食坊」的招牌「八麵」、誤寫成「八麵玲瓏麵食館」，還發布新聞稿指稱餐廳食品衛生不潔。八麵玲瓏不滿名譽受損，導致結束營業，向衛生局提國賠訴訟，台北地方法院審理後，判衛生局須賠償5萬元。本案可上訴。

第一果菜批發市場每日蔬果交易量高達1700公噸，去年被踢爆有餐飲業者撿拾攤販丟棄的「垃圾菜」，重新烹調成料理端給客人享用。衛生局接獲檢舉後，去年4月派員前往稽查3家食品業者，卻發生誤植餐廳名稱等疏失，還對外發布新聞稿，公告稽查情形。

受無妄之災的的「八麵玲瓏」邱姓業者提告主張，她獨資在莊敬路經營麵食館，但衛生局稽查沒有詳實查核，把位於市民大道地下街商家「喜悅來食坊」的招牌「八麵」，誤寫成「八麵玲瓏」，直指餐廳無法提供購買食材憑證，且食品衛生不潔、凌亂等語，最後將稽查結果發布新聞稿供社會大眾知悉。

衛生局辯稱，因「喜悅來食坊」的菜單上店名仍寫「八麵玲瓏」、才會誤植市招店名，而新聞稿內除店名外，仍附有商家地址為「中正區市民大道1段100號B1樓」，應不至於與位在信義區「八麵玲瓏」混淆。

北院審理認為，衛生局新聞稿曾寫「．．．『喜悅來食坊』（市招：八麵玲瓏，中正區市民大道1段100號B1樓）」、「八麵玲瓏現場無法提供具購買憑證．．．將依違反食品安全衛生管法．．．處新台幣6萬元以上2億元以下罰緩」、「．．．查有食品衛生疏失：冷凍冰箱、爐台及地板不潔．．．未登錄食品業者平台」等語，都會導致外界誤會「八麵玲瓏」及是被稽查的「喜悅來食坊」、確實麵食館影響商譽。麵店會結束營業，是老闆就整體營業狀況考量後決定，無關誤載事件，判賠精神慰撫金5萬元。

(中時 )

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