「黃金河之花」原民樂舞音樂劇 歌舞精湛吸睛

2018年08月30日 12:33 中時 范振和

黃金河之花樂舞劇，花蓮高工原舞隊舞藝精湛。（范振和攝）

花蓮縣文化局祕書蔡樹芬（左）、群創科技總經理林以山（中）、八斗喜說演班長朱德剛（右）互贈感謝狀。（范振和攝）

黃金河之花樂舞劇中軋一角的廖文光（左）是真正的花蓮阿美族頭目。（范振和攝）

花蓮原民樂舞音樂劇「邦查PangCah─黃金河之花」，9月13日晚上7時30分將在花蓮縣文化局演藝廳隆重登場，這齣以原住民文化為主體，闡揚原漢融合過程的衝突與包容的歌舞劇，30日上午在記者會秀出部分喬段，便贏得滿場熱烈掌聲。

「邦查PangCah─黃金河之花」由李明澤編導，八斗喜說演班承辦，班長朱德剛說，在地人做在地人該做的事，這齣真正摻入花蓮戲劇、歌舞元素的樂舞音樂劇，去年誕生後廣受好評，以後「需要花蓮鄉親用心撫養這名孩子！」

朱德剛一一介紹導演李明澤、男主角梁又仁、女主角舞思愛．羔露、演員郭耀仁、林東緒，其中演員廖文光還是花蓮縣吉安鄉的頭目，尤其是老師田姈琋帶領的花工原舞隊也豐富了故事情節，朱德剛希望透過音樂劇演出，看到花蓮這塊土地上共同奮鬥、合作並逐漸讓大愛綻放的故事。

文化局長陳淑美、祕書蔡樹芬感恩總經理林以山代表群創知識科技公司捐助場景道具20萬元，分別表示，這齣戲去年首演讓全場觀眾笑中帶淚、淚中帶笑，此次提升影像畫面，重新詮釋音樂與戲劇，讓布景道具更豐富，演員服飾更時尚，深信更會一新觀眾耳目。

今天上午記者會中，男女主角對唱情歌，餘音繞梁不絕，花工原舞隊力與美的舞蹈演出，也技驚四座，一時之選的演員秀出專屬花蓮的故事情節，令人動容。

(中時 )