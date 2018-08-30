「黃金河之花」原民樂舞音樂劇 歌舞精湛吸睛

黃金河之花樂舞劇，男女主角情歌對唱 ，引人入勝。（ 范振和攝）

友善列印
中時
范振和
黃金河之花樂舞劇，花蓮高工原舞隊舞藝精湛。（范振和攝）
花蓮縣文化局祕書蔡樹芬（左）、群創科技總經理林以山（中）、八斗喜說演班長朱德剛（右）互贈感謝狀。（范振和攝）
黃金河之花樂舞劇中軋一角的廖文光（左）是真正的花蓮阿美族頭目。（范振和攝）

花蓮原民樂舞音樂劇「邦查PangCah─黃金河之花」，9月13日晚上7時30分將在花蓮縣文化局演藝廳隆重登場，這齣以原住民文化為主體，闡揚原漢融合過程的衝突與包容的歌舞劇，30日上午在記者會秀出部分喬段，便贏得滿場熱烈掌聲。

「邦查PangCah─黃金河之花」由李明澤編導，八斗喜說演班承辦，班長朱德剛說，在地人做在地人該做的事，這齣真正摻入花蓮戲劇、歌舞元素的樂舞音樂劇，去年誕生後廣受好評，以後「需要花蓮鄉親用心撫養這名孩子！」

朱德剛一一介紹導演李明澤、男主角梁又仁、女主角舞思愛．羔露、演員郭耀仁、林東緒，其中演員廖文光還是花蓮縣吉安鄉的頭目，尤其是老師田姈琋帶領的花工原舞隊也豐富了故事情節，朱德剛希望透過音樂劇演出，看到花蓮這塊土地上共同奮鬥、合作並逐漸讓大愛綻放的故事。

文化局長陳淑美、祕書蔡樹芬感恩總經理林以山代表群創知識科技公司捐助場景道具20萬元，分別表示，這齣戲去年首演讓全場觀眾笑中帶淚、淚中帶笑，此次提升影像畫面，重新詮釋音樂與戲劇，讓布景道具更豐富，演員服飾更時尚，深信更會一新觀眾耳目。

今天上午記者會中，男女主角對唱情歌，餘音繞梁不絕，花工原舞隊力與美的舞蹈演出，也技驚四座，一時之選的演員秀出專屬花蓮的故事情節，令人動容。

(中時 )

北醫附醫推智鏈護照 申請保險理… 市議員批登革熱疫情「大失控」！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。