台南》捧200萬現金 牛埔里長陳永和帶全家登記選市長

台南市龍崎區牛埔里長陳永和捧著200萬保證金登記參選台南市長。（程炳璋攝）

友善列印
中時
台南市龍崎區牛埔里長陳永和帶著全家大小一起到台南市選委會登記參選台南市長。（程炳璋攝）

台南市龍崎區牛埔里里長陳永和30日上午11時許捧著200萬參選保證金，帶著全家大小到台南市選委會，以無黨籍身分登記參選台南市長，他堅信台南市民不會容許政府汙染土地，會認同他打算留給子孫一座大自然公園的理念。

「這是我去銀行解除定存的錢」，參選台南市長需要200萬保證金，陳永和30日拿著200萬現金到台南市選委會登記，是今年所有台南市長登記人中，唯一以現金登記的參選人。他表示這筆錢也是獨生女的嫁妝費，不過相信女兒會支持自己的決定。

沒開政治獻金帳戶，沒有募款，陳永和認為有多少能力作多少事，對於有無把握能夠回收這筆保證金，他認為7年來為了牛埔里拒設掩埋場的奮鬥奔走過程，已比200萬多出好幾倍，保證金拿不拿的回來不是考慮重點，當作是原本就要作的事情。

經費預算有限，陳永和參選台南市長的包括宣傳影片，例如兒童、教育政策都是自製，他強調，作事情用心，不一定要花錢，錢要花在公益與建設上。只要有心，別想官位，不需要募款欠人人情，就算落選也不會去其他縣市，「我的家鄉就是台南市」。

帶著全家一起到場，陳永和介紹家族是超強的輔選團隊，高齡93歲老母陳郭月秀曾幫自己父親助選2屆鄉代成功、妻子陳慧娟曾幫前台南市長許添財競選立委成功，女兒陳映樺4年前幫自己助選里長成功，陳永和開心表示「這是個成功率百分百的助選團隊」。

(中時 )

蔡英文軍人節喊話 增國防預算迎… 彰化》柯爸柯媽陪同黃文玲登記參…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。