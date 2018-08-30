台南》捧200萬現金 牛埔里長陳永和帶全家登記選市長

2018年08月30日 12:58 中時 程炳璋

台南市龍崎區牛埔里長陳永和帶著全家大小一起到台南市選委會登記參選台南市長。（程炳璋攝）

台南市龍崎區牛埔里里長陳永和30日上午11時許捧著200萬參選保證金，帶著全家大小到台南市選委會，以無黨籍身分登記參選台南市長，他堅信台南市民不會容許政府汙染土地，會認同他打算留給子孫一座大自然公園的理念。

「這是我去銀行解除定存的錢」，參選台南市長需要200萬保證金，陳永和30日拿著200萬現金到台南市選委會登記，是今年所有台南市長登記人中，唯一以現金登記的參選人。他表示這筆錢也是獨生女的嫁妝費，不過相信女兒會支持自己的決定。

沒開政治獻金帳戶，沒有募款，陳永和認為有多少能力作多少事，對於有無把握能夠回收這筆保證金，他認為7年來為了牛埔里拒設掩埋場的奮鬥奔走過程，已比200萬多出好幾倍，保證金拿不拿的回來不是考慮重點，當作是原本就要作的事情。

經費預算有限，陳永和參選台南市長的包括宣傳影片，例如兒童、教育政策都是自製，他強調，作事情用心，不一定要花錢，錢要花在公益與建設上。只要有心，別想官位，不需要募款欠人人情，就算落選也不會去其他縣市，「我的家鄉就是台南市」。

帶著全家一起到場，陳永和介紹家族是超強的輔選團隊，高齡93歲老母陳郭月秀曾幫自己父親助選2屆鄉代成功、妻子陳慧娟曾幫前台南市長許添財競選立委成功，女兒陳映樺4年前幫自己助選里長成功，陳永和開心表示「這是個成功率百分百的助選團隊」。

(中時 )