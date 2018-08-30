市議員批登革熱疫情「大失控」！中市府強調落實防制機制

2018年08月30日 12:33 中時 陳世宗

衛福部疾管署29日宣布，全台共有55例登革熱本土的確診個案，以台中25例最多! 市議員蘇柏興30日痛批說，台中現已超越新北成為全台灣案例最多城市；疫情從大里擴散到太平、東區等，市府的「防疫線」潰堤，如果「遍地開花式」擴散，連花博都會受到影響。

台中市政府表示，市府持續落實各項登革熱防治機制，防治中心也密切開會，與中央保持聯繫，並有各專家進駐，全面防堵疫情擴散；目前已送出73例送檢，經疾管署確認有25例為確診病例，多來自大里區的開心農場、內新市場，屬同一波群聚感染，擁有良好控制區。

市議員蘇柏興、李中、楊正中、張瀞分、李榮鴻、張廖乃綸、陳政顯、賴義鍠30日舉行記者會，呼籲市長林佳龍不要只忙選舉，不顧市民健康。蘇柏興說，台中大里東昇里「開心農場」從8月20日確診出登革熱病例，至今已經超過一周，但市府衛生局和環保局祭出噴藥等措施，並未控制疫情，反而愈演愈烈，顯見防疫措施大有問題。

蘇柏興指出，前市長胡志強任內，登革熱有1、2例就很快控制住，林佳龍執政卻一發不可收拾，後果令人擔心。楊正中拿出手機，秀出市府發的宣傳指台中市的登革熱疫情不嚴重，如果散發不實謠言有罰責；痛批龍市府團隊淪為選舉機器，不管疫情，荒唐至極。

「台中要辦花博，登革熱不控制，觀光客敢來嗎？」張瀞分說，市府花86億辦花博，到台北、宜蘭甚至跑到日本東京做宣傳，如果登革熱疫情擴散，花再多錢宣傳也白搭。廖乃綸議員指出，台中空汙沒做好，萬一登革熱又氾濫，林市長標榜台中是宜居城市將成空談。

衛生局說，最近網路謠傳登革熱病例只要病毒造成全身出血，死亡率「達50～95％」，此為嚴重不實資訊，典型登革熱致死率低於1％，登革出血熱只要早期診斷並加以適當治療，死亡率也低於1％。依據傳染病防治法規定，散布傳染病疫情謠言恐有觸法疑慮。

(中時 )