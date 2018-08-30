彰化》柯爸柯媽陪同黃文玲登記參選彰化縣長訴求白色力量

彰化縣長無黨參選人黃文玲30日上午在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記。（吳敏菁攝）

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彰化縣長無黨參選人黃文玲30日上午在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記。（吳敏菁攝）

彰化縣長無黨參選人黃文玲30日上午在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記，訴求白色的力量翻轉彰化，終止藍、綠惡鬥。

黃文玲說，爸爸老縣長黃石城因病休養中，無法陪同登記，但很高興柯文哲市長的爸爸柯承發先生和媽媽何瑞英陪同。參選是為秉持老縣長黃石城的治縣精神。

柯媽媽說，柯文哲剛選上市長時，常向黃石城請教，是好朋友，今天也是台北市長柯文哲登記，柯文哲說他自己會，就來彰化陪黃文玲，呼籲把票投給她。

黃文玲說，柯文哲點名彰化縣接近負債警戒線，仍為選舉而加碼發放敬老金，這是關心彰化，當然如果有錢，都想讓大家歡喜，但如果是為了選舉，才發放敬老津貼，卻沒有足夠的財政，就不是很適當，堅持財政紀律，不要債留子孫

柯媽媽緊接著，一代要比一代好，柯文哲上任後為市庫存520億，特別不簡單。黃文玲也說，爸爸黃石城卸任後也留好幾十億給下任，需要會持家的縣長，彰化才有翻轉機會，未來才會不一樣。

彰化縣政府表示，縣府財政狀況健全，縣長魏明谷有開源節流的具體作為，社福推動持續，專心彰化建設。

今年陪同黃文玲登記還有前立委紀國棟和台大法學院副院長邱榮舉、前彰化市長葉滿盈和前彰化第一信用合作社理事主席王永安等數百人的陪同下登記。

(中時 )

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