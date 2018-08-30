亞運》中國大陸棒球要與狼共舞 中華隊完全不想要

中華隊（見圖）30日將迎戰中國大陸。（資料照，杜宜諳攝）

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中時電子報
／雅加達報導

中國大陸棒球隊出征雅加達亞運的目的就是要韓幹掉中華隊，從該隊賽前赴美移地訓練的計畫名稱即可得知，他們以「與狼共舞」為代號，可加以延伸為「中華隊是可怕的狼、還是友善的狼？」

雅加達亞運專輯

今年5月大陸隊透過贊助商的支助，前往美國參加獨立聯盟的賽事，前70場比賽獲得19勝51敗，主要讓球員熟悉、適應職棒球賽1周5戰的模式，積累技術經驗與對戰信心，備戰本屆亞運會。

中國大陸外籍總教練麥克拉倫曾經擔任美職西雅圖水手、華盛頓國民的總教練、也是2006年世界棒球經典賽美國隊教練，在美國棒壇深耕近40年的貢獻良多，他為亞運集訓計畫取了頗富深意的代號：「與狼共舞」。

「與狼共舞」的代號很有意思，意謂著球員與獨立聯盟球員一起打球，藉以提升技術能力；也可以連聯到與中華隊在內的亞洲棒球強權一番較量；甚至針對中華隊而來，把中華隊視為具有威脅性的狼。

1990年由藝人凱文科斯納主演的電影「與狼共舞」，曾經拿到7項奧斯卡金像獎，情節也是要主角與狼和平相處不被吃掉、結為朋友，甚至開啟自己一條重生的路，這隻狼也意喻著他所處的環境，所以需要運用智慧與實力。

中華隊當然不想成為「與狼共舞」的那隻被馴順的狼，許順益也知道麥克拉倫可能透過友人從哈連盃、NCAA移訓賽拿到中華隊的情資，而且大陸隊在美長期訓練絕對有收穫，中華隊將會以最好的狀況迎戰大陸隊。

(中時電子報)

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