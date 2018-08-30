薛瑞福：美印「2＋2」部長對話 研擬抗衡一帶一路

2018年08月30日 12:57 中時 林勁傑

屬「友台派」的美國國防部亞太助理部長薛瑞福昨表示，如何應對大陸在安全與經濟上給印太地區帶來的挑戰，將成為美國與印度外交與防務最高官員下月會面時的重要議題。美印9下月6日在印度新德里舉行兩國首次「2+2」部長級對話。他稱，大陸在此地區的經濟和軍事舉動正讓相關國家團結起來與之抗衡。美國正與印度等國家結成夥伴，研究如何為他國提供不同於北京一帶一路倡議的替代方案。

美國之音報導，薛瑞福昨在華盛頓卡內基國際和平基金會參加座談時指出，川普政府的印太戰略是一個具有包容性的戰略，而大陸在這一地區的經濟和軍事舉動正讓相關國家團結起來與之抗衡。薛瑞福說，「中國通過他們的公開聲明以及行為和表現非常清楚地展示出他們在印度—太平洋地區有一種不同的渴望，這體現在他們的經濟策略、一帶一路倡議、在南中國海的軍事化和對其他國家內部政策的脅迫性的做法。」

薛瑞福強調，大陸的行為正在讓周邊國家聯合起來與之抗衡，美國正與印度等國家結成夥伴，研究如何為其他國家提供不同於一帶一路倡議的替代方案。「你不一定要對抗一帶一路這樣的項目，但你可以給它消極的一面曝曝光。」

薛瑞福稱，美國與印度討論過在經濟援助上研究如何進行合作。在軍事與安保領域亦同，美印兩國應該證明自己是更可以信賴和可靠的夥伴，因為大陸的規模、影響力和地理位置擺在那裡。若告訴其他國家不要與北京建立關係與互動，並不現實。「我們將在新德里進行這樣的對話，並將繼續進行下去。中國將是我們未來處理的大部分事務中的一個因素。」

此外，印度與俄羅斯的軍事關係一直是美印軍事交流的一大障礙。薛瑞福表示，如果印度向俄羅斯購買武器，他不能保證美國會對印度進行制裁豁免。美國對印度計畫購買俄羅斯S-400防空導彈防禦系統感到擔憂。印度此前表示，希望在今年前完成協議。

美國總統川普與印度總理莫迪去年同意兩國舉行「2+2」對話後，舉行日期一再延後。第一次延期發生在美國前國務卿提勒森被解職後。今年6月，美方再度推遲美印2+2對話。

(中時 )