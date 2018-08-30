台灣宗教團體天津放生「礦泉水」 陸網友傻眼

大陸各大論壇近日瘋傳台灣宗教團體在天津放生「礦泉水」，陸網友感到傻眼，問道「什麼時候放生人民幣?」(爆料公社)

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中時電子報
大陸各大論壇近日瘋傳台灣宗教團體在天津放生「礦泉水」，陸網友感到傻眼，問道「什麼時候放生人民幣?」(微博)
大陸各大論壇近日瘋傳台灣宗教團體在天津放生「礦泉水」，陸網友感到傻眼，問道「什麼時候放生人民幣?」(微博)
大陸各大論壇近日瘋傳台灣宗教團體在天津放生「礦泉水」，陸網友感到傻眼，問道「什麼時候放生人民幣?」(爆料公社)

放生烏龜、蛇已經落伍?大陸各大論壇近日瘋傳台灣宗教團體在天津放生「礦泉水」，陸網友感到傻眼，問道「什麼時候放生人民幣?」陸網友們留言「這放生的是智商?」消息被轉貼到臉書「爆料公社」，網友也說「什麼時候要放生錢，我去撿」。

有網友在臉書「爆料公社」貼出一組照片，「中國網友最近超傻眼，本月27日在天津海河永樂橋，竟然有一群來自台灣的宗教團體，法師帶領信徒在天津..放生大量礦泉水！」

這組照片已經在微博、天涯等大陸論壇上瘋傳，大陸網友說「放...放生礦泉水？！」、「這波無敵了！是智商不夠用了嗎。」、「窩……臥槽，我想像力已經跟不上蛙的愚蠢步伐了」、「傻子太多，騙子不夠用」、「總比拿蛇去放生強」、「閑的蛋疼」、「什麼時候放生人民幣?」、「這放生的是智商?」

但《蘋果日報》報導，有網友幫忙解釋，圖片中的寬如法師是中華國際大悲咒水功德會創始人，所以現場應該不是在放生，而是在灑大悲咒水。

(中時電子報)

文章來源：放生礦泉水1

文章來源：放生礦泉水 天涯

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