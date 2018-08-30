繼頑童、五月天後！張惠妹「嘉賓三部曲」躍上國際

2018年08月30日 13:03 中時 尤嬿妮

張惠妹（阿妹）結束上半年長假後，近日整裝回歸、火力全開，躍上國際與媲美上帝美聲的男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli），攜手合唱〈If Only〉，並於義大利時間9月6日舉辦的慈善活動「Celebrity Fight Night」上首唱；日前得知獲邀前往義大利擔任演唱嘉賓，阿妹忍不住開玩笑說：「原本想讓自己今年輕鬆一點、當當嘉賓，沒想到繼頑童、五月天之後的『嘉賓三部曲』，第三關壓力更大。」

安德烈波伽利將於10月推出第16張專輯，是他相隔14年的全新作品，並計畫再創一首經典合唱曲，他的製作團隊之前在網路聽到阿妹的歌聲，完全不清楚阿妹華語樂壇的天后背景，便透過唱片公司邀她與波伽利合唱〈If Only〉，該曲結合義大利、英文、中文，為了完美詮釋，阿妹花一個月學習義大利文發音及咬字，進錄音室時不僅挑戰三國語言，也錄下阿妹歌唱生涯有史以來最高音階。

錄音作品完美呈現，波伽利也盛情邀請阿妹出席在義大利舉辦、國際最大的慈善活動之一「Celebrity Fight Night」，於當地時間9月6日的音樂晚宴上首唱〈If Only〉。為了這次演出，阿妹怕時差影響，已於28日已飛往義大利，先在羅馬、彿羅倫斯放鬆心情，準備好最佳狀態、呈現最精彩演出。

(中時 )