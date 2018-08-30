車輛淹水損害 罰款等監理申辦期限可展延

2018年08月30日 12:54 中時 陳祐誠

熱帶低壓為台灣帶來驚人雨量，南部災情慘重，交通部公路總局宣布，民眾若有車輛遭到雨災損壞，只要持有村里長、警察派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具任一項證明文件，部分監理申辦期限可展延至2019年2月25日前辦理。

公路總局指出，民眾車輛因雨災損壞，只要持有證明文件，可就近向公路監理機關申辦「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書等業務」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞者」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等業務。

公總表示，因水患致車輛受損，辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，可按修車日數減免，但須於2019年2月25日前提出申請。

此外，如有受災車輛所有人死亡之車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照，其交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽車繼承過戶者免徵該項規費。

道路損害方面，截至今（30）日上午7時30分，台17線260.8K至261.6K屏東縣林邊鄉瑤仔口路段，雙向路面積水35公分實施車道封閉，因該區域排水宣洩不及，預計9月1日上午8時視水退後評估通車。

(中時 )