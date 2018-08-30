車輛淹水損害 罰款等監理申辦期限可展延

友善列印
中時

熱帶低壓為台灣帶來驚人雨量，南部災情慘重，交通部公路總局宣布，民眾若有車輛遭到雨災損壞，只要持有村里長、警察派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具任一項證明文件，部分監理申辦期限可展延至2019年2月25日前辦理。

公路總局指出，民眾車輛因雨災損壞，只要持有證明文件，可就近向公路監理機關申辦「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書等業務」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞者」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等業務。

公總表示，因水患致車輛受損，辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，可按修車日數減免，但須於2019年2月25日前提出申請。

此外，如有受災車輛所有人死亡之車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照，其交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽車繼承過戶者免徵該項規費。

道路損害方面，截至今（30）日上午7時30分，台17線260.8K至261.6K屏東縣林邊鄉瑤仔口路段，雙向路面積水35公分實施車道封閉，因該區域排水宣洩不及，預計9月1日上午8時視水退後評估通車。

(中時 )

市議員批登革熱疫情「大失控」！… 雙溪光纖千里眼 智慧防災大利器

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。