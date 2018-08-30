雙溪光纖千里眼 智慧防災大利器

2018年08月30日 12:55 中時 張穎齊

雙溪區公所委託建置監看系統，於8月份正式啟用，透過 24 小時的監測，即時反映河川水位情形，有效掌握災情並提早因應。（雙溪區公所提供）

近年氣候變遷劇烈，常有強颱及異常強降雨發生，新北市雙溪區內有多條重要河川匯流經過市區，為保障市民安全，雙溪區公所委託有線電視系統業者，建置「新北市雙溪區重要橋梁及公園據點即時監看系統」，於8月份正式啟用，透過 24 小時的監測，即時反映河川水位情形，有效掌握災情並提早因應。

雙溪區公所表示，本次建置之系統是透過有線電視數位光纖傳輸訊號，可藉由行動裝置及電腦，具有隨選隨看的功能，可以廣泛運用在區政服務及天然災害預防上，大大提升公共安全與災害防治預警工作。

雙溪區長劉新民表示，本次於轄區7處重要橋梁、地下道及4 處公園據點，共計裝設 13 具紅外線監視器。在橋梁監測上，鏡頭會帶入河川水位標尺，透過電腦、手機即時監看，若水位暴升到警戒程度，區公所可決策封橋封路並採取預防性疏散管制措施。

劉新民補充，另本區公園幅員廣大各項設施完善，是市民休閒不可或缺的休憩地點，於區內雙溪兒童公園等據點建置監視系統，有效減少犯罪死角及取締違規行為之功能，發揮監視器設置最大效益，打造一安全友善的生活環境。

(中時 )