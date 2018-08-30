婚姻幸福靠陰道回春？婦團籲停止將女人身體當提款機

2018年08月30日 13:00 中時 鄭舲

台灣女人連線與民進黨立委林淑芬今舉行記者會指出，近年來醫美觸角無所不及，許多醫美診所打出「女人的放鬆是男人出軌的開始」、「親密不緊密 幸福拉『緊』報」等聳動廣告，行銷「陰道回春」。但這種療程的安全及有效性一直備受爭議，今年7月30日美國食藥局（FDA）也提出警訊，FDA從未核准雷射及電波等能量儀器用於陰道回春，它缺乏臨床醫學證據支持，可能對女性造成嚴重傷害。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，「陰道回春」泛指以雷射或電波等非手術性方法處理陰道鬆弛、陰道萎縮乾燥或搔癢、性交時疼痛等症狀，但台灣雷射或電波儀器核准的適應症是燒灼、切除或凝結身體的軟組織，即使用在婦科也是處理子宮頸癌或菜花，生殖器醫美整型或治療性功能相關症狀都不是儀器核准的項目。

林淑芬說，外界將「生產後導致陰道鬆弛」、「陰道鬆弛導致親密關係不幸福」做不恰當的暗示和連結，製造女性恐慌而創造手術需求，把女人身體當作提款機，也迫使女性承擔不必要的健康風險。連美國FDA都提出警訊，但我國政府管理單位仍視若無睹，讓女人身體暴露在適應症外醫療器材使用，是國家對女性健康漠視。

衛福部醫事司簡任技正黃純英表示，醫療法中有規定醫療廣告不得以不正當方式宣傳，2016年衛福部也有函示，不得標榜生殖器官整形、性功能、性能力宣傳。同時，醫療廣告刊登醫療儀器的療效也只能以仿單核定內容為限，若要改變仿單必須向食藥署申請。對於立委檢舉違規業者，未來查處上會再加強。

醫事司科長呂念慈也說，醫療法第103條有規定，若醫療廣告違反規定或擅自變更內容，且內容虛偽、誇張、歪曲事實或有傷風化，最重可以廢止醫療機構開業執照，處罰是相對重的。只是在實務上處理，很多業者會用模糊字眼，衛生局要花比較多時間查處了解才能開罰。

(中時 )