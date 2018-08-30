延續父親遺愛 型男里長下廚辦老人共餐

2018年08月30日 13:06 中時 張穎齊

瑞芳區吉慶里每週四的老人共餐上菜囉。（張穎齊攝）

「燒喔！」瑞芳區吉慶里每周四的老人共餐上菜囉！30歲的型男里長黃俊強一早忙著拔菜、煮菜，再端著一道道美味料理上桌，圍繞桌邊的長輩們臉上全是一副「快開動（敲碗！敲碗！）」的逗趣表情。

父親生前也是里長的黃俊強說，從小家裡早晚都有里民請託，不管是清晨或半夜都有里民上門，請里長協助解決許多疑難雜症，讓他對里長職務十分嫻熟。2年前父親因過勞腦溢血中風過世，黃俊強為了延續父親長年的熱心公益，決定代替父親補選里長服務里民。

就讀餐飲科的黃俊強，自小就對烹飪感興趣，接任里長後就成立社區據點每周四辦理共餐活動，發揮所長選用在地的當季蔬果等健康食材，設計符合長者營養的菜色，吸引超過百位長輩加入共餐行列，還會接送行動不便的阿公阿嬤們來用餐，更準備50個營養餐盒親送至里內獨居長者及弱勢家庭，讓里內充滿溫暖。

黃俊強說，考量長者的咀嚼能力不佳，每次共餐食材會挑選茄子、地瓜、豆腐、蛋類、魚肉等口感較軟的食材，搭配肉類部分再熬煮久一點，煮爛、切丁，讓長輩比較好進食，烹煮方式少油又少鹽，讓老人家吃得養生又健康。

86歲的王林春燕阿嬤說，丈夫過世多年，子女在外工作，獨居生活孤單無伴，變得足不出戶，里長跟志工常邀她走出戶外共餐，她笑著說：最期待禮拜四的到來，每次共餐最喜歡吃黃里長的塔香茄子這道菜，軟嫩又好咀嚼，非常適合牙口不好的她。

身高185公分的黃俊強本身也是義消隊員，平常除協助一般勤務外，也協助各項災害防救，今年6月更協助瑞芳區五分山搜尋空軍F-16戰鬥機。最近天氣熱，里長為民服務還抓了好幾條蛇跟蜈蚣。里民們紛紛說身材高大的里長，讓他們十分有安全感。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，黃俊強里長年資雖淺，但常向他其前輩們請益，積極參加研習課程，提升服務職能，以年輕的創意思維服務里民，成為里內長者最期待的活動。

(中時 )