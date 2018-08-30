新北》 蘇貞昌為何跟姚文智合體 黃暐瀚這樣解析

2018年08月30日 12:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智，終於等到與新北市長參選人蘇貞昌合體！兩人「拂曉出擊」，前進魚類批發市場、第一果菜批發市場掃街拜票。對於他倆千呼萬喚始出來的合體，《美麗島電子報》董事長吳子嘉打趣可能是受到他的鞭策，不過，資深媒體人黃暐瀚表示，這是有可能蘇貞昌已經知道他要輸了，可能沒什麼救了。

吳子嘉一再於政論節目《年代向錢看》中表示，蘇貞昌為了選票不會跟姚文智合體，因此對於昨日他倆的合體，他打趣說「是受到他的鞭策」。而黃暐瀚表示無董事長因為是民進黨員，不好意思表示真正的涵義，蘇貞昌之所以會和姚文智合體，大概是蘇貞昌知道在新北這場選戰中，他可能沒什麼救了，不如就順水推舟，給民進黨和姚文智做個人情。如果去看蘇貞昌和姚文智一同拜票的影片，可以發現影片中十個攤商有九個都是大喊「院長衝衝衝」，姚文智則是很尷尬的站在一旁。甚至有阿婆很熱情跟蘇貞昌合影，蘇貞昌也想拉姚文智一同入鏡，阿婆卻連理也不理。

而蘇貞昌現在在新北的選情是非常艱鉅的，據聞有10%的差距，大概就是十幾萬票的落差，上禮拜六原本蔡英文及民進黨市議員要跟姚文智爬虎山，「明知山有虎，偏向虎山行」。但是，一場豪雨，造成南部大淹水，這下虎山爬不成，民進黨必須回防南部，這場大災難已經嚴重影響民進黨在南部的選情，且淹水退後，南部還要嚴防登革熱及疾病的發生。因此，民進黨一定要穩住南台灣的選情，已急無法顧及新北及台北的選戰。

(中時電子報)