房東「出賣」天成飯店集團無奈撤出台中

2018年08月30日 13:13 工商 姚舜

樓高15層的「回行旅」，有100間精緻客房。（圖／天成飯店集團）

由於房東在合約未到期前將台中市西屯區的「天成行旅-回行旅」建物出售予第三方，天成飯店集團今（30)日宣布，決定自9月1日起暫時撤出台中市場，並強調未來台中「回行旅」經營管理與天成飯店集團無涉，同時，日後「回行旅」之商標品牌亦與天成文旅、天成飯店集團無任何關聯。

天成飯店集團並鄭重聲明，天成撤出台中是「無奈被迫」，絕非「經營不善」，希望外界勿以訛傳訛惡意，破壞天成飯店集團名聲形象。

天成飯店集團自2016年起開展「天成文旅COSMOS CREATION」品牌，以打造客製化「旅館主題體驗」，與「旅人生活提案」商品通路為兩大發展主軸，同時於2016年起陸續在嘉義、台中、台北開展了「天成文旅-繪日之丘」與「天成文旅-回行旅」「天成文旅-華山町」三家客製化設計風格旅館。

天成飯店集團旗下台中「天成文旅-回行旅」，旅館主題體驗以「回憶 童趣」為主軸，深受旅客的喜愛，同時開幕至今短短一年半期間，而對全國觀光旅館供過於、激烈競爭，績效仍然不斷向上提升，營業收入亦穩定成長。

天成飯店集團表示，集團一向重視台灣中部市場，並認為值得深耕台中。此次撤出「天成文旅-回行旅」經營，係因房東提前將建物出售予第三方，並要求天成飯店集團提前終止「回行旅」租賃合作合約，為此天成無奈被迫退出回行旅的經營外並退還房東所屬「回行旅」商標之使用。

天成飯店集團表示，集團已談妥一個新案場正籌備興建中，將以全新精品飯店品牌的定位，預計2022年再次立足台中與各位旅人見面。同時，也有另一物業洽談天成文旅品牌進駐的管顧評估案，正在進行協商。而天成文旅也持續秉持著「引設計、旅在地」的精神，持續做出結合文化歷史、創意設計的旅館主題，讓旅客於旅行中擁有更多的旅館體驗與回憶，並持續提供天成飯店集團一貫的優良品質與專業服務。

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