友善毛小孩 議員邀蔡總統帶蔡想想逛台中花博

2018年08月30日 13:10 中時 陳世宗

2018台中世界花卉博覽會即將於11月3日正式登場。市議員翁美春、陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤、張芬郁30日在議會質詢時指出，台中市是友善動物的城市，市府應該妥善規劃花博會場內的寵物友善空間，甚至讓飼主可以帶著寵物深度遊台中，議員更邀請蔡總統帶「蔡想想」逛台中花博。

台中市議會30日進行財經部分業務質詢。翁美春指出，市府目前正積極籌辦花博會，當大家都在注意如何吸引觀光客的時候，事實上還有另一個「客源」，那就是「毛小孩」。翁美春詢問農業局長王俊雄，這些飼主在參觀花博時，是否可以帶毛小孩入園參觀？

王俊雄表示，市府目前正在研究毛小孩入園的相關規範，大原則就是歡迎毛小孩入園，但是各個展覽館內，因為人潮眾多，恐會引起其他民眾的不便，因此並不開放毛小孩進入各展覽館。

翁美春指出，台中市目前約有13萬的毛小孩家庭，如果擴大到全國，數目更多，如何讓各地民眾到台中看花博的時候，也能夠帶著他飼養的貓貓或狗狗來台中，讓毛小孩也能到台中做一日遊或二日遊。議員同時也建議，市府可以邀請蔡總統帶著「蔡想想」逛台中花博。

謝明源說，市府對於打造台中成為友善動物城市，做了很多努力，不但率全國之先，訂定寵物屍體處理及寵物生命業管理自治條例，規劃成立寵物環保自然葬專區、推出寵物專屬的旅遊手冊。他認為這些措施應該與11月的花博結合，同時也能藉著2018花博這個盛會，共同宣導推廣、落實犬貓防疫及營造友善動物環境等面向，具體將動保觀念體現在花博。

陳淑華建議，除寵物外，對於野生動物，畜產動物等等，也都希望市府建立全方位配套措施，並成立專責動物保護機構管理，讓台中真正成為友善動物城市。

邱素貞說，台中市政府在東區興建一座泉源寵物公園，讓飼主可以帶寵物進入，但因寵物可能會破壞公園的草皮，希望市府做好公園的維護工作。

王俊雄強調，目前全台中市已納入跟寵物的食，衣，住，行友善空間業者，共有84家，並持續邀請店家加入。動保處正進行寵物手冊的製作，包括毛小孩到台中有哪些好玩的景點，預計在9月底以前會印製完成，並發送到各個車站以及公共場所等。

(中時 )