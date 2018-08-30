免上床！只用針筒＋保鮮盒 她和男同志好友生小孩

2018年08月30日 13:04 中時電子報 陳舒秦

生小孩一定要上床嗎?那可不一定!英國一名女性和她的27歲男同志好友一直渴望擁有一個小孩，但彼此沒有感覺上床發生性行為，反而在家裡使用一種簡單又便宜的人工授精方式，真的成功產下一名女嬰。

29歲女性艾倫（Kerry Allen）和27歲男同志友人湯普森（Ali Thompson）一見如故，很快成為無話不談的好友，更決定一起租房居住，成了室友。一開始先講好，不想以發生性行為的方式生小孩，艾倫認為，「性行為對我們來說從來不是考慮的選項」，而體外人工受孕（IVF）價格昂貴，他們也負擔不起。他們決定採用便宜和最簡單的人工授精法－「火雞滴油管法」(Turkey Baster Method)。他們從購物網站《亞馬遜》(Amazon)買來一支塑膠針筒，另外在超市買了個塑膠保鮮盒。這種人工受孕法，就是用一支針筒，將新鮮的男性精液注入女性陰道，使女性懷孕。

艾倫表示，「我從未想過我只需要一個塑膠針筒和一個保鮮盒就能擁有小孩」，2017年八月，艾倫成功懷孕，今年五月23日，艾倫生下一名女嬰。一開始兩人都很擔心周遭異樣的眼光和親朋好友的反應，後來才發現許多支持，她強調，「最重要的是，小孩會在愛的環境中平安健康成長。」

(中時電子報)