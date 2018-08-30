花蓮》開學第一天 花蓮港口國小一年級教室空蕩蕩

2018年08月30日 13:10 中時 張祈

豐濱國小今年並無新生入學，一年級教室門緊閉。（張祈攝）

豐濱國小今年並無新生入學，一年級教室空蕩蕩。（張祈攝）

14名港口國小「舊生」今舉行簡單開學式，教職員一一給予學生擁抱，歡迎學生回到校園。（張祈攝）

14名港口國小「舊生」今舉行開學式，由教職員帶領學生宣示反毒、反霸凌。（張祈攝）

港口國小二年級共3名學生，算校內人數較多的班級。（張祈攝）

今天是國中小學開學第一天，各校熱烈歡迎新生入學，花蓮境內125間國中小，共有舞鶴、鶴岡、奇美及靜浦4間國小迎接唯一新生，位居豐濱鄉的港口國小則是縣內唯一零新生的入學的學校，校內14名舊生齊聚舉行簡單開學式，單手舉起宣示新學期新希望，會後9名教職員一一擁抱學生，場面簡單溫馨。

港口學區內原本有5名新生，6月即開始積極訪查，其中3人戶籍已遷出，剩下2名並未實際居住在豐濱，隔著一條秀姑巒溪「對岸」的靜浦國小，今年也只有1名新生，面對沒有新生，校長李楊元坦然面對，他說，少子化是大環境問題，學校能做的就是盡力留住家長、學生，他坦言，最重要的還是地方要有工作機會。

港口國小全校14名學生，全為阿美族學生，人數較多的三、五年級有4人，二年級有3人、六年級有2人，四年級則僅有1名學生，四年級的陳岳灃說，原本還有一個同學，但去年轉走了，雖然大部分的時間都一個人上課，但體育、電腦課有其他年級一起上課，不會覺得寂寞。

在校長達13年的學務處組長黃淑容說，任教以來第一次遇到零新生入學，校內長期面對找不到新生的問題，除了在教學積極開發特色課程，推動原住民探索教育、海洋課程搭配獨木舟體驗，也開放社區耆老協助教學，連結學校與社區的關係。

(中時 )