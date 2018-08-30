亞運》為榮譽而哭 包喜樂：代表台灣是種幸福

能夠代表中華女籃出賽，讓包喜樂(左)賽後都不禁哭了。(陳怡誠攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

原本賽後華裔中鋒包喜樂走出球場滿臉難過表情，因為她相當沮喪無緣晉級金牌戰，甚至提到這次代表中華女籃出賽經驗，她竟然開始落淚，「能夠代表台灣是種幸福，我真的很感動，我不是為了輸球而哭，而是為了這種榮譽感而哭的！」

這就是包喜樂！完全把自己心情表露出來的真性情，讓人不喜歡她都不行，「大家覺得我的中文有進步嗎？以前我感覺說中文都會舌頭打結，現在才有辦法表達清楚。畢竟我本來這次亞運沒辦法打的，能穿上中華隊球衣感覺很棒。」

這次中華女籃原本沒把包喜樂列在12人名單當中，卻因文祺因傷退場，才緊急叫她回台參賽，雖然包喜樂從未說清楚，就連中華女籃外籍教頭華格納也都不肯多提，但她其實是帶著膝蓋傷勢咬牙硬上，卻努力上場打好每1分鐘。

「對於今天的輸球，我當然有點失望與可惜，沒有人想要輸球的，只是我們並未表現出應有程度，」包喜樂說，「接下來還有銅牌戰，我希望大家頭不要滴下來，因為亞運還沒有打完。我們今晚還會再來，替中華男籃加油打氣。」

至於對上南韓WNBA球星朴智修的感覺，包喜樂表示，這是她第1次跟朴智修打球，感覺她比以前進步很多，無論是在身高優勢與內線防守，都給中華女籃很大的壓力，整體調整確實很好，中華女籃也始終無法突破她的嚴防。

「只是我想朴智修就跟日本隊的渡嘉敷來夢一樣，可能回到國家隊的時間很短，就必須馬上比賽，很容易就打亂了，但朴智修融入速度算是很快，」包喜樂說，「我想兩韓聯軍跟預賽時的最大差異，還是在防守上面。」

(中時電子報)

亞運日本4名籃球隊員買春 被處禁… 亞運》軟網混雙傳捷報 鄭竹玲／…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。