吳宗憲兒向姊借錢繳50萬 強勢復出「爸爸沒判我死刑」

憲哥兒子日前因失言掀起風波。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

本土天王吳宗憲（憲哥）兒子吳睿軒（藝名：鹿希派）日前因在IG揚言要「炸台北市政府」引發風波，檢方最後緩起訴，但須向公庫繳交50萬元處分金。原本憲哥在記者會上要兒子立刻退出演藝圈，今(30日)吳睿軒「復出」參加錄影，表示將離開父親公司，另組個人工作室，至於說好的引退？吳睿軒表示：「爸爸很愛我，沒判我死刑」。

吳睿軒今現身錄黃國倫《金曲傳奇-無與倫比同樂會》，10天前他才被吳宗憲要求離開演藝圈，不久憲哥又在直播中替兒子緩頰，使吳睿軒閃退後又強勢復出。稍早他受訪強調自己做錯事、說錯話，必須為此負責，憲哥先前曾為50萬罰金判決抱不平，吳睿軒說這點相信大家心裡都有數，讓社會大眾去判別合不合理。

吳宗憲先前放話不會幫忙兒子出錢繳罰款，吳睿軒今透露會跟姊姊Sandy先借錢繳清，之後再慢慢還，直言為了這筆錢「頭很痛」，強調家裡並未對他手軟，現在他會準備籌組個人工作室，離開父親公司，「還是希望可以回到大家面前做音樂」，但今天陪他上節目的還是憲哥公司的工作人員？他稱之後會慢慢獨立，用個人名義闖演藝圈。

被指疑似食言引退？吳睿軒說吳宗憲對此確實怒火中燒，也不是在說玩笑話，「我相信他很愛我，沒判我死刑」，兩人關係還是很好、沒變，之後他仍會回美國念書，學校方面沒問題，他也回應說他抄襲的人應該是沒聽過他的音樂，至於女友被起底，吳睿軒不在意，透露吳宗憲曾見過他女友，一起吃過飯，「爸爸對我的朋友都很慷慨」。

(中時電子報)

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