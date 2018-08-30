許銘春否認蘇麗瓊為輔選辭職 強調是家庭因素

2018年08月30日 13:30 中時 李宜秦

第二屆「百萬創客擂台競賽」徵件今天起跑，到10月31日截止，冠軍可獲得100萬獎金。圖／李宜秦攝

勞動部今啟動「百萬創客擂台競賽」徵件，祭出高額獎金，邀請民眾以「打造你的未來生活」發想，開創更加便利與友善的智慧生活。部長許銘春被問及政務次長蘇麗瓊辭職一事，她表示「因為蘇次長想多陪陪媽媽，畢竟媽媽年齡已高，更需要陪伴」，至於是否是為了輔選而辭職，許銘春說「絕對沒有！我們討論辭職的過程完全沒說到政治」。

第二屆「百萬創客擂台競賽」徵件今天起跑，到10月31日截止，冠軍可獲得100萬獎金，勞動部表示，這次競賽以「打造你的未來生活」為發想，開創結合科技與人性的作品，讓生活更便利與友善。第一屆冠軍張憲良開發「開源電動義肢手」，至今仍持續免費為傷友打造專屬義肢。

記者會後許銘春接受聯訪時，被問及蘇麗瓊辭職一事，她說「因為蘇次長母親年齡已高，她想要花更多時間陪陪媽媽」，許銘春說蘇麗瓊原先只想做到6月，是在許的挽留下才留到8月。

蘇麗瓊昨電訪時表示，由於母親在3、4月都跌倒受傷過，她在5月就已向部長提出辭職想法，但部長當時希望她能待到部長上任後至少半年，同時希望她能完成基本工資審議的任務，她才決定留到8月。

許銘春被問到蘇辭職是否是為黨內輔選，她否認「這我可以保證，我們在談辭職的時候，完全沒有說到政治」，強調辭職原因僅是家庭關係。

至於未來政務次長一職將由誰接手，許銘春表示目前尚無人選，且因政務次長涉略管轄事務眾多，所以仍須好好討論。目前蘇麗瓊的公務將由政務次長施克和、常務次長林三貴共同協助。

(中時 )