許銘春否認蘇麗瓊為輔選辭職 強調是家庭因素

許銘春參加第二屆「百萬創客擂台競賽」啟動徵件記者會，否認蘇麗瓊是為輔選辭職。 圖／勞動部提供

友善列印
中時
第二屆「百萬創客擂台競賽」徵件今天起跑，到10月31日截止，冠軍可獲得100萬獎金。圖／李宜秦攝

勞動部今啟動「百萬創客擂台競賽」徵件，祭出高額獎金，邀請民眾以「打造你的未來生活」發想，開創更加便利與友善的智慧生活。部長許銘春被問及政務次長蘇麗瓊辭職一事，她表示「因為蘇次長想多陪陪媽媽，畢竟媽媽年齡已高，更需要陪伴」，至於是否是為了輔選而辭職，許銘春說「絕對沒有！我們討論辭職的過程完全沒說到政治」。

第二屆「百萬創客擂台競賽」徵件今天起跑，到10月31日截止，冠軍可獲得100萬獎金，勞動部表示，這次競賽以「打造你的未來生活」為發想，開創結合科技與人性的作品，讓生活更便利與友善。第一屆冠軍張憲良開發「開源電動義肢手」，至今仍持續免費為傷友打造專屬義肢。

記者會後許銘春接受聯訪時，被問及蘇麗瓊辭職一事，她說「因為蘇次長母親年齡已高，她想要花更多時間陪陪媽媽」，許銘春說蘇麗瓊原先只想做到6月，是在許的挽留下才留到8月。

蘇麗瓊昨電訪時表示，由於母親在3、4月都跌倒受傷過，她在5月就已向部長提出辭職想法，但部長當時希望她能待到部長上任後至少半年，同時希望她能完成基本工資審議的任務，她才決定留到8月。

許銘春被問到蘇辭職是否是為黨內輔選，她否認「這我可以保證，我們在談辭職的時候，完全沒有說到政治」，強調辭職原因僅是家庭關係。

至於未來政務次長一職將由誰接手，許銘春表示目前尚無人選，且因政務次長涉略管轄事務眾多，所以仍須好好討論。目前蘇麗瓊的公務將由政務次長施克和、常務次長林三貴共同協助。

(中時 )

災損影響進貨量大減 菜價再漲6.… 不愛臉書了？網友揭年輕人移情IG…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。