不愛臉書了？網友揭年輕人移情IG的4大原因

近年來越來越多年輕人已不在FB上發文，多轉到YouTube、Instagram了。（中新社資料照片）

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中時電子報

臉書(FB)自2008年後開始在台灣蓬勃發展，但近年來越來越多年輕人多轉到YouTube、Instagram(IG)了。有網友在ptt上發文，問大家現在還會用FB發文嗎？引起熱議，鄉民紛回答說，「現發文的都是老人吧！」還有網友說，「廣告太多、滿滿的業配文啊」、「較沒有隱私」、「不喜歡分享和抽獎」及「現只剩喜歡打卡、回顧，其他都在發IG」。

有網友在ptt上發文說，想當初高中的時候FB正當紅時，大家都喜歡用FB發文打卡玩遊戲，現FB地位被IG取代 ，FB變成老人工具和抽獎網頁，各位肥宅現還會用FB發文嗎？」還有網友說，「以前還會在FB發發心情或是拍照之類的，現沒主動發文，(我媽還問我是不是把她封鎖了)，剛剛划著划著，突然發現也好像好多人不再更新了」、「大家不喜歡在臉書發文的原因是什麼呢？為什麼大家越來越不喜歡臉書？」。

這些po文，引起鄉民熱議，有鄉民說，「現發文的都是老人」、「被長輩攻佔了啊」、「現在是老人樂園了吧」，還有網友說，「廣告太多，一整頁滑下來很少看到朋友的文章，反而是滿滿的業配啊！」、「臉書太沒有隱私，寧轉戰IG，IG至少還可以鎖起來」。另有網友說，「FB只會分享好笑的東西和抽獎」、「除了抽獎我想不到FB還有什麼功能」、「剩打卡 ，喜歡回顧功能跟相簿，其他都發在IG」。

(中時電子報)

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