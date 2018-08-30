孫安佐認罪協議書曝光 邱彰：無知的父母

2018年08月30日 13:31 中時 洪秀瑛

邱彰臉書。（取自臉書）

狄鶯護子受煎熬。（取自臉書）

孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐因在美揚言掃射校園涉恐攻，孫安佐28日在認罪庭全認罪，在美執業律師邱彰看完孫安佐案起訴書及協商協議後直言：「我看到孫安佐案子的所有文件了，事實上，孫安佐的律師完全沒有替他辯護，像他律師那種程度，狄鶯夫婦根本不用請律師。這下子好了，孫安佐有可能被判很多年。」

邱彰在臉書表示，她找出起訴書和孫的認罪協商協議（都是公眾文件）看完之後，驚嚇過度，這才知道孫的律師只有認罪，沒有協商，「自稱王牌律師，其實什麼事都沒做，亂誆台灣媒體，損害孫安佐的權利甚鉅」。

邱彰進一步提到：「本案聯邦檢察官求取重刑，毫不考慮對孫安佐有利的事證。孫安佐認罪是完全沒有道理的。狄鶯夫婦欠缺法律常識，沒找專家商量，每天求神拜佛，自以為是，實不足取。無知的父母，無良的律師，敵意的檢察官，誰來幫孫安佐呢？離孫案判決還有3個月，法官拖長審判期，應該是對這種對被告完全不利的案情質疑吧！」

她分析，「孫安佐案的法官怎麼要拖那麽久才判？孫安佐案全認了，而且放棄聽證的機會，但法官說他要等到12月才宣判。搞什麼呢？我合理的猜測是孫的律師要求法官以「停止審判」Stay of Adjudication 的程序，讓他得到假釋，假釋期間如果沒有犯罪，那本案中孫安佐就不會留任何案底」。

「孫安佐犯罪的那天正好是18歲過一天，他如果是以未成年人受審，有Faciltate Rehabilitation 程序可適用，讓他沒有案底，如果是以成年人受審，有Stay of Adjudication 可用。應該是這個要求，讓法官要好好考慮一下適用的法理吧！我搜尋了美國以前的案例，非法擁有武器判的都不重。美國是個案例法的國家，應該會遵循前例吧！我印象最深刻的倒是孫安佐的律師Robert Keller本案剛開始時，他在鏡頭前只是個乾枯瘦弱的老頭，現在經過狄鶯夫婦財庫的加持，他神采飛揚，也敢預測審判日即孫安佐回家日了」。

(中時 )