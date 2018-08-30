中市住商節電行動計畫申請203件 核定53件

2018年08月30日 13:33 中時 陳世宗

經濟部為促進節電訂定「縣市共推住商節電行動計畫」，補助各縣市政府為期三年辦理節電補助工作，台中市三年受補助經費總計約7.67億元。市府經發局表示，台中目前申請案件為203件，已核定案件為53件，市府並已建置申請平台方便民眾申請，將持續透過各種管道宣傳，讓更多潛在對象瞭解補助措施，吸引更多民眾申請。

台中市議會30日進行財政經濟業務質詢，市議員陳世凱於會中關心台中住商節電補助計畫執行狀況，並請市府加強宣傳，鼓勵更多住商申請補助。

經發局表示，經濟部為提升地方能源治理能力，並促進節電，特訂定「縣市共推住商節電行動計畫」，補助各縣市政府為期三年辦理節電基礎工作、設備汰換與智慧用電、因地制宜等各項措施經費，台中市三年受補助經費總計約7.67億元，107年第1期設備汰換與智慧用電經費約2.48億元。

市府已著手規劃並辦理相關措施，為利申請，已建置「台中市住商節電補助申請平台」，受理線上申請，也讓申請者可隨時掌握申請進度；另為適時解決補助相關疑問，市府還特別設置免付費0800-585058專線，供申請者諮詢。

經發局指出，目前申請案件為203件，已核定案件為53件。為提升民眾申請意願，將持續積極推動各項宣導活動，例如搭配商圈節電競賽活動推廣、公車亭燈箱廣告、粉絲團抽獎及有線電視等進行宣傳，增加節電補助曝光率。

另針對房仲業、顧問業、診所藥局、五金行、醫師公會、商辦大樓、汽車修護服務中心、職業工會、大型商業及服務業、旅宿業、加油站、各里里辦公室、醫療機構、連鎖大型賣場、發展協會、公私立學校、商店街管理委員會、公寓大廈管理委員會、市府各機關學校等，也發文通知，鼓勵申請補助、汰換老舊設備。

經發局並將適時建請經濟部調整計畫補助標準、擴大補助對象及簡化行政作業，以提昇民眾申請意願，鼓勵民間與政府共同為節電努力。

(中時 )