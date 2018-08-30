台北》小黨崛起？致公黨宣布推青年參選市議員

2018年08月30日 13:47 工商 崔慈悌

無色覺醒打開小黨生存空間，致公黨今天宣布派出青年代表參選2018市議員選舉，首波台北市有松山信義區王振鴻，中山大同區王鴻芸，致公黨表示，候選人均是各行各業市民代表，從基層出發，在關鍵時刻扮演關鍵角色。

致公黨表示，2018年地方選舉是中華民族致公黨成立以來第一次參與選舉，根據致公黨長久以來的民調趨勢發現，多數民眾厭煩藍綠惡鬥，希望政黨應當關注國計民生與經濟。

致公黨指出，目前藍綠兩大政黨及其作為都讓民眾感覺落空，沒有辦法達成民眾的期望，因此致公黨在此關鍵時刻推出青年素人候選人，希望大家能夠共同致力為公，關注公共事務，為公民服務，讓台灣這塊土地更加美好。

此次推出參選松山信義區市議員的王振鴻是市政府清潔隊員出身，王振鴻提出完善鄰里交通改善計畫，包括綠色人行道、重新規劃巷弄停車空間等，把台北市有限的空間，做最優與最大化處理。他也特別關注友善寵物空間，提出一鄰里一寵物公園的政見，並且應該建立寵物健保制度。

他說，松山區內東社市場老舊，環境與空氣流通狀況不優，也導致氣味不好，致使攤販進駐狀況與逛街人潮不踴躍；松山區吉祥里監視設備多數已經損壞致不堪使用的情況，理應加速添購E化設備，希望監督台北市政府將對的事情做好，把對的事情做得更多。

參選中山大同區市議員的王鴻芸，具有都市建築設計專業，是位室內設計師，也正在文化大學建築與都市設計研究所就讀。

王鴻芸認為中山大同區因為是台北市開發較早的區域，老舊建築與危樓更新是本區最大的問題根源，未來將監督台北市政府加速現行的168專案，加強推動自力都更，實質提升都市更新的效率與速度，並且讓都更的主導權與主控權回到市民的手上，創造三贏。

至於迪化街等傳統商圈，王鴻芸認為，公共廁所的設置數量極低，必須加強改善，更要推廣周邊店家成為友善店家，讓現有設施提供出來成為服務的一環，讓城市更加進步。

致公黨表示，將藉由推出青年素人參政，希望號召更多有志青年一同參與公共事務，讓台灣變得更好。所推出的候選人均是各行各業的市民代表，從基層民眾的想法出發，將推出讓民眾有感的政策與作為。

(工商 )