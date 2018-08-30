「老天有眼」說惹議 吳敦義為妻抱屈：並沒有錯

2018年08月30日 13:53 中時 李忠一

國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡，因南部大雨成災，日前批民進黨治水無方，並稱「老天有眼」引發爭議，吳敦義今（30日）偕同蔡令怡到宜蘭時，吳敦義面對媒體詢問，為妻抱屈，認為蔡令怡講的話「並沒有錯。」吳敦義認為不會影響選情，反酸說：「是誰坐雲豹甲車那個（指蔡英文總統）才會影響選情。」

吳敦義預計下午赴宜蘭市，為黨提名的宜蘭市長參選人張森霖站台，行前吳敦義與蔡令怡赴冬山鄉三清宮參拜，對於「老天有眼」說，吳敦義說：「我太太講這個話，並沒有錯啊，她要跟誰道歉呢？」

吳敦義表示，妻子只是表達一個事情，就是不論作民代或政府官員，施設工程時一定要顧及百姓安危，如果規畫設計正確、沒有偷工減料、沒有中飽私囊，自然就不會有事情。

吳敦義表示，老天有眼不是說祂在懲罰善良百姓，善良百姓遭殃受苦是被貪官汙吏搞的，不要偷工減料、不要假工程真撈錢；動輒幾十億、上百億的錢，就不會等於掉到水裡，不要將妻子的話扭曲、斷章取義。

蔡令怡表示，民進黨宣傳治水非常好，可是一場雨、一天的雨就讓百姓淹那麼多天，「我在替老百姓叫屈。」吳敦義在旁補充說：「百姓心中自有一把尺，該罵的是那些貪官汙吏」。

國民黨在臉書貼圖指「淹水怪誰」，吳敦義則稱這是據實以報，就真真正正地淹水。他表示，究竟是誰在地方執政、在中央執政，中央不論是民進黨或是國民黨，如果該幫忙沒有幫忙「也是要打屁股。」

(中時 )