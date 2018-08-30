永和分屍》加籍男涉毒遭削人棍 忠犬LuLu疑被當運毒犬

2018年08月30日 13:56 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

加拿大籍男子Ryan遭毒友懷疑是警方線民，慘被分屍並棄屍永和中正橋下新店溪畔，涉案非裔美國籍男子Bent收押禁見，另名涉案的台籍吳姓男子以30萬元交保。Ryan的寵物米克斯犬LuLu不僅找到主人屍塊，還疑似被Ryan當成毒品交易「工具」。

永和分屍案，新北地院26日將涉案的非裔美籍男子Bent裁定羈押禁見，買刀的21歲台籍男吳宣則獲30萬元交保，唯獨經營刺青店的美籍白人男子孫武生，已於案情曝光隔天即已潛逃出境。

警方調查，和Ryan本是舊識的Bent及孫姓刺青師，向Ryan購買毒品後，警方後腳就跟著上門逮人，懷疑Ryan當警方的線民，因此種下殺機，憤而慘忍殺人後支解棄屍。Ryan友人前往他的住家尋人未果，帶LuLu到Ryan平時蹓狗的河濱公園找人，果然在河岸找到四肢及頭部被斬斷Ryan屍體。

而Ryan去年10月與台籍顏姓妻子在宜蘭南澳神秘海灘露營玩水，Ryan不幸溺斃，2隻愛犬也落海失蹤，當時Ryan懸賞10萬元找回LuLu，諷刺的是，Ryan後來卻把LuLu當成販毒工具。

據《ETtoday》報導，Ryan與毒客戶約好交易時間後，把大麻裝進袋子綁在LuLu身上，再走到河濱公園進行面交，客戶佯裝蹲下逗弄LuLu，實際上是悄悄將大麻取走，將錢放進袋子中，藉著河濱公園寬廣，清楚掌握環境特性，神不知鬼不覺完成毒品交易。

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(中時電子報)