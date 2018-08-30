警政署選舉指揮所揭牌 賴清德期勉確保選期治安

2018年08月30日 14:06 中時 林郁平

警政署107年地方公職人員選舉治安維護聯合指揮所，30日上午在警政署忠誠樓大門舉行揭牌儀式，由內政部長徐國勇率同警政署長陳家欽及各直轄市、縣市警察局長，共同宣示維護選舉活動「公平」、「平安」兩大目標的決心，各警察機關除全面動員投入查賄制暴及選舉治安維護任務外，並將持續落實掃黑、緝毒、打詐及肅槍等全般治安重點工作。

年底9合1地方公職人員選舉應選總席次共有1萬1047席，徐國勇為瞭解候選人登記及選務機關維安作為，在警政署大禮堂與直轄市選委會所在地分局連線視訊，並提醒本次選舉候選人登記至31日截止，未來各項競選活動將陸續展開，針對可能發生的狀況，應預擬處置腹案，縝密規劃警力部署，落實查賄工作，加強候選人人身、住居所及競選總部等處所及造勢活動安全維護，確保選票印製、保管、運送及投開票所等選舉安維工作平安順遂。

行政院長賴清德隨會參加警政署署務會報，針對年底選舉將有數案全國性公民投票合併舉辦，警察面對選舉治安維護工作期程冗長及任務繁重等情形，期勉各警察機關做好「塑造公平選舉環境，維護民主法治價值」、「強力查賄制暴，確保選期治安」及「妥適規劃調度警力，兼顧員警健康」等3項工作重點。另對於許多警察同仁犧牲陪伴家人時間，長時投入查賄制暴及選舉治安維護工作，亦特別表達感謝之意。

(中時 )