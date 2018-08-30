水湳轉運中心年底動工 預計111年底完工

2018年08月30日 14:08 中時 陳世宗

台中市政府持續建構大台中交通路網，並興建多處轉運中心。其中，位於水湳智慧城的「水湳轉運中心」，已設計完成並進行興建前準備，除轉運及商業2棟大樓，更有銜接高速公路的國道客運高架專用道，與平面車輛分流，減少壅塞。交通局長王義川表示，工程預定今年底動工，111年底完工，單日到站旅客量預估2萬2千人次以上，規模全國最大，將成中台灣最重要的轉運樞紐。

水湳轉運中心位於水湳智慧城東北隅（西屯區環中路路側），占地約3.35公頃，鄰近國道1號大雅交流道及台74線。交通局規劃興建轉運大樓及商業大樓，其中，轉運大樓地上6層、地下4層，國道客運及市區公車月台共90席；商辦大樓面積約6萬平方公尺，可做為旅館及購物中心，停車格2千席以上。

王義川表示，水湳轉運中心已設計完成，現正進行興建前各項準備作業，預定今年底動工，111年底完工啟用。除了轉運、商業2棟大樓，為強化轉運效能，減輕周邊交通負荷，更將設置大客車專用道直通國道1號，國道客運透過高架專用道進出水湳轉運中心，與平面車流分離。

王義川說，為與水湳智慧城中央公園形成完整的綠帶景觀，水湳轉運中心有別於一般封閉式轉運站，車道設計繞到建築物外部，並延伸出平台，草地、樹木可蔓延至建築物上，希望形塑成一座「轉運公園」景觀地標。此外，除整合國道客運、市區公車、iBike公共自行車等交通運具，未來更將與通往機場的捷運車站共構，轉運樞紐地位將進一步提升。

水湳轉運中心除完善轉運機能，交通局為管理轉運中心月台使用及車輛運行狀況，也將設置行控中心，除建構智慧停車系統，對水湳智慧城各座公有停車場也將進行整體控管，搭配即時費率，有效調配停車供給，滿足民眾停車需求。

王義川強調，林佳龍市長上任後，以「智慧、低碳、創新」為水湳智慧城規劃主軸，並以水湳轉運中心為交通門戶，推動中央公園、智慧營運中心、水湳國際會展中心、水湳水資源中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心（含國家漫畫博物館）等重大建設，並結合數位化功能，讓水湳智慧城扮演台中智慧城市的「頭腦」角色。

(中時 )