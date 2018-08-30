網路義勇軍粗爆挨批 柯P：網路世界沒辦法控制

2018年08月30日 14:13 中時 張立勳

台北市長柯文哲常對外聲稱「如果沒有網路義勇軍，不知道死過幾次了」，市議員周威佑30日質疑，柯P的義勇軍在網路回應都相當粗暴，盼柯文哲出面做一些導正的行為，不要變成「白色恐怖」教主；柯文哲對此說，網路世界沒辦法控制，但也不會更加煽動、推波助瀾。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，周威佑指出，前幾天有一位東奧正名連署志工詢問柯要不是簽署，當時柯沒有回應，事後受訪，柯文哲稱最討厭暴力脅迫。

周威佑說，台灣政治這陣子的確有點粗魯、粗暴，但那個志工行為離暴力還有點遠，聲音雖然大了一點，但稱不上要脅，小小志工迫害力有限。

他指出，從「柯P認同卡」被改為台北市長柯文哲認同卡在網路流傳，上面都是用柯曾講過的話放在上面，向外國友人送的表稱是破銅爛鐵、實習生沒有收賄就不錯了等話都出自柯口中，這些話真的是粗魯、粗暴，做為台灣重要政治人物，難免會有示範作用。

此外，周威佑說，市政顧問蔡壁如日前還發生要求媒體把專訪部份內容刪掉，甚至說以後就沒有了，這是標準的使用權力的暴力。

周威佑指出，柯文哲是媒體紅人，能採訪到柯，銷售量可能會上揚，蔡壁如要求拿掉，才是真正的要脅，非常不足取，所謂上行下效，恐怕很多支持者也會這樣做。

他說，學姊事件暴紅後，有網友在網路上說「所以叫男女下屬去陪吃飯就有比較好嗎？今天要是姚文智說讓自己的年輕下屬去陪吃飯看看會怎麼被圍勦？」這句話很平和，結果網友回應相當粗暴，這就是柯文哲的網路義勇軍。

周威佑強調，台灣政治不只是粗暴化，且是威權化，柯文哲幾乎等同於集權統治國家的領導者，是不能被批評的，現在是網路義勇軍在搞戒嚴，雖然說是網友自發行為，若不希望變成「白色恐怖」教主，柯文哲必須要做一些導正的行為，這樣的言論在破壞社會信任基礎、討論空間，威權的陰影又在社會瀰漫開來。

議員簡舒培則指出，議員質詢市長都是本著職權，若有講不對的地方，市府都有管道澄清，不應該是以柯粉和柯黑區分議員，不能把批評柯的議員叫柯黑，柯文哲盼社會朝正向發展，如果把媒體分為柯黑、柯粉就不會有好的發展。

對此，柯文哲說，網路世界沒辦法控制，但不會更加煽動、推波助瀾，不過，他對現在傳統電視媒體也很受不了，有各式各樣的造謠，他強調，講人家壞話不會變得更好，網路世界也沒有花錢組織網軍。

(中時 )