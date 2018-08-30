美韓12月重啟空軍聯合軍演 朝方料強硬回應

2018年08月30日 14:15 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據南韓《中央日報》中文網30報導、美韓兩國計劃在今年12月舉行「警戒王牌」（Vigilent ACE）大規模空軍聯合軍事演習。據多位政府消息人士29日透露，「兩國已經在內部確定年末實施警戒王牌演習的方案，目前正在圍繞參加演習的戰鬥力和演習規模進行協調」。據某位消息人士說，「除了駐屯在韓國的駐美韓軍之外，美國還將從本土和其他駐外基地調派兵力參與演習」。

在美國國防部長馬提斯28日暗示美國可能重啓聯合軍演之前，美韓兩國就已經作出舉行警戒王牌演習的決定。但是，馬提斯已經明確將重啓聯合軍演的可能性與北韓無核化進展掛鉤，意味著北韓如果不在無核化問題上表現出足夠誠意，美國就會透過舉行警戒王牌軍演對北韓施壓。

警戒王牌是大規模美韓聯合軍演，去年共有230多架戰鬥機參與，其中包括6架F-22、6架F-35A和12架F-35B等共24架匿蹤戰機，進行了模擬空戰和戰時提前打擊目標的演習。這些匿蹤戰鬥機可以在韓半島秘密侵入北韓防空網，並對北韓的主席宮等核心目標進行打擊後返回。因此，北韓對去年的警戒王牌演習反應非常敏感，當時北韓曾透過外務省發言人聲明譴責稱「美國作出蠻橫的核戰爭挑釁，如果朝鮮半島與全世界被捲入核戰爭的熔爐，責任將全部在美國一方」。今年5月美韓空軍舉行超級雷霆聯合軍事演習時，北韓也曾單方延期原定於當月16日舉行的韓朝高層會談。

《中央日報》指出，因此有看法預測，如果川普政府對北韓毫無進展的無核化舉措失去耐心，派出B-2、F-22等戰略轟炸機參加警戒王牌演習，對北韓施加軍事壓力，北韓也以硬碰硬作出強硬回擊，朝美無核化談判將會再次遇到難關，韓朝關係與朝美關係也將急速惡化。現在美國在關島臨時部署有B-2匿蹤轟炸機等戰略資產。淑明女子大學政治外交系洪圭德教授表示，「美國現在還無意打破對話局面」，「但如果美國不顧北韓反對，執意舉行警戒王牌聯合演習，一旦北韓選擇強硬回應，韓半島局勢將急劇惡化」。

同時，據另一位政府消息人士透露，美國還正考慮在今年10月派海軍航母訪問韓國參加濟州島國際觀艦活動時，順便與韓國海軍一同舉行聯合軍事演習的方案。因此，從10月觀艦活動時美韓是否會舉行海軍聯合軍演以及演習的規模，或有望看出川普政府對朝政策的大致輪廓。

(中時 )