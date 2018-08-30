台鐵三坑車站加蓋遮雨棚 10月底完工

基隆市三坑火車站，長期沒有完整的遮雨棚，造成民眾不便，台鐵對此發包辦理月台及遮雨棚延伸工程，將在10月底前完工。（張穎齊攝）

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基隆市三坑火車站位於龍安街，雖然是座簡易的通勤小車站，但每日進出人次平均有2400多人，人、車流量算大。（張穎齊攝）

基隆多雨，但三坑火車站卻長期沒有完整的遮雨棚，只有靠近出口處才有一小部分的遮雨棚，造成民眾不便，台鐵對此發包辦理「月台及雨棚延伸工程」，耗資1400多萬元，將月台延伸至260公尺、雨棚長度也延伸至219公尺，預計10月底完工。

三坑車站位於龍安街，鄰近基隆火車站、廟口商圈，自2003年5月9日開始啟用，東出口可到達廟口夜市，西出口則到達市區南榮路，雖然是座簡易的通勤小車站，且僅停靠區間車及區間快車，但每日進出人次平均有2400多人，人、車流量算大。

不過，三坑車站的月台長度，卻只有8節車廂長、約160公尺，而區間快車就有10節車廂，明顯不足；至於現有的雨棚只有83公尺，若適逢下雨，民眾為了躲雨，只能擠在靠近出口的月台處上下車。

台鐵基隆站長黃學甲表示，台鐵對此辦理了「三坑車站月台及雨棚延伸工程」，從今年2月開工，要將月台加長100公尺、延伸至260公尺，遮雨棚則加長136公尺、延伸至219公尺，以改善交通環境，提升服務品質。

「終於不用飽受淋雨之苦了！」王姓通勤族表示，他因為住在三坑車站附近，每天都會從這裡搭車到台北上班，雖然這座車站很新、只有15年歷史，但遮雨棚的長度卻很不友善，使得很多上下車的乘客，面臨雨天時，都要擠到靠近出口的最後一節車廂，如今終於要改善，這對通勤族來說是項「德政」。

(中時 )

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