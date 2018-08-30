4300億治水破功 經濟部：南部晚治水預算少 勿從台北看天下

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823豪雨，重創民進黨票倉中南部，外界直言4300億的治水預算治到淹大水。經濟部次長曾文生表示，4300億的說是外界過度高估，過去以來是北部先投入治水，南部從2006年後才投入大筆預算，且相較首善之區，台南、高雄的經費還是低的，希望外界不要從台北看天下，能夠有點同理心。

政院今聽各部會「0823熱帶低壓水災應變處置作為」報告。其中針對外界質疑政府花大錢卻治水破功，經濟部特別提出澄清。

曾文生表示，4300億預算被過度高估，原因是納入前瞻計畫建設水環境的預算，但前瞻是去年才開始執行，並沒有執行2500億元，事實上，從民國2006年「易淹水地區水患治理計畫」，到「流域綜合治理計畫」，也就是過去的8年8百億跟6年6百億，跟農委會治理預算加總起來到今年為止，一共是1870億元規模，並不到4300億元。

曾文生說，從民國2006年開始，大部分的預算都在中南部執行，而2006年開始，相關特別預算不在台北市，也就是2006年開始台北沒有特別治水預算，因為台北市是在1982年，大台北陸續執行各項治水預算，1982到1999年執行台北防洪計畫1到3期計畫，17年共編列1158億元，基隆汐止瑞芳水患也做了基隆河治理實驗計畫共編列437億元，等於大台北地區治水經費經費從1982年開始，共投入1600億元。所以相對而言，1870億預算中，台南花了237億，高雄花了134億元，相較首善之區還是低的。

曾文生說，對中央政府來說，南部地區比較容易淹水需要更多預算去治理，希望不要從台北看天下，能夠有點同理心，讓南部縣市能有更多資源。

(中時 )

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