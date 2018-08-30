13年情誼風雨無阻 日帝京師生訪義大

日本帝京大學師生與義大師生合影。義守大學提供

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旺報

風雨見真情！來自日本帝京大學師生參訪團，不畏南臺灣豪雨，依約拜訪義守大學，受到熱烈歡迎，這是該校連續第13年暑假組團來訪，在惡劣天候中活力不減，更顯情誼深厚。

義大長期與日本的大學關係良好，日前帝京大學校長沖永佳史還特地來臺出席義大畢典；日前松本《市民時報》也以相當篇幅報導「生物技術與化學工程研究所」學生張雅婷，獲松本村瀨組公司青睞赴日實習的消息；而本周帝京大學史學系參訪團共20名師生再度來訪，「應用日語學系」學生為此相當興奮，當天不畏風雨全員到齊，就是為了見上日本朋友一面。

帝京大學畢業生竹內兼人有備而來，表演精彩落語，現場笑聲不斷，午餐時，大夥開心享用熱騰騰台式便當，日本生直呼「歐伊細（おいしい）」；其中學生團長進藤毅及副團長大石梓都是第二次來義大，兩校學生除暢談樂團、流行文化，還互加推特保持聯繫，進藤毅對於義大周邊的遊樂園、購物商場感到新奇，表示明年還要再來。

此次帝京大學參訪團由該校史學系教授蔡易達、海外留學部門吳俐里老師領軍，一行人參觀日本文化情境教室、「土木與生態工程學系」廖健森老師的魚菜藻共生實驗室等，期望未來能與「理工學院」進一步合作；「應日系」主任李守愛教授表示，今年將有24位同學赴日交換，其中3位選擇了帝京大學，蔡易達教授則回應，到時他一定會作東請大家吃飯。

(旺報 )

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