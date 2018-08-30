校門開了！基隆、瑞芳暖警加強校園維護安全

瑞芳警方在各國小門口守望，協助交通疏導，保護學童上下學的安全。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
基隆警方在各國小門口守望，協助交通疏導，保護學童上下學的安全。（張穎齊翻攝）

今（30）日是全國國中小學開學日，許多學校校門前一大早就湧入了許多的學童，基隆市警局及瑞芬警分局一大早便派出警力，在轄區內各國小校門口執行交通疏導維護安全工作，維護學童安全與交通秩序。

基隆市長林右昌今日特別到安樂國小為執勤同仁鼓勵打氣，對於警察局執行「校園安全維護工作」表示十分肯定。

基隆市警局表示，局長黃明昭指示各分局、少年隊及婦幼隊，在基隆市各國小門口守望，協助交通疏導；另針對各學校周邊增加巡邏密度，建立「安全走廊」，讓學童在上、放學途中都能行得安全，也讓家長放心；另外也結合各校「友善校園週」活動，配合學校進行預防犯罪宣導，防制學生不當接觸毒品或淪為詐騙的受害者。

一早便到瑞芳國小前值勤的瑞芳交通分隊警員楊立成則表示，雖然得比平日上班早起，但看到許多熱情的小朋友開心地喊著警察伯伯早安，心裡也十分開心，比任何提神飲料還要讓人更有精神。

瑞芳警分局長陳良德說，兒童是國家未來的主人翁，保護學幼童的安全是警察的責任，在護童勤務中，會要求員警除了交通秩序外也會加強校園周邊安全維護，也呼籲民眾如有發現可疑人物，應盡速通報警方，讓警方前往處理，以維護學童安全。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

警政署選舉指揮所揭牌 賴清德期… 防「賭」影響選情 刑事局掃蕩賭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。