水患出訪波蘭被罵爆 邱議瑩臉書致歉

2018年08月30日 14:20 中時 楊孟立

熱帶性低氣壓造成南部多處水患，民進黨高雄市立委邱議瑩日前在個人臉書上批評韓國瑜「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」不過昨日卻被發現與立法院副院長蔡其昌等人到波蘭國會交流，臉書粉絲頁遭網友灌爆。對此，邱議瑩臉書粉絲頁稍早發文致歉表示，會對各方指教表示虛心接受。

她指出，823災情傳出後，她和團隊一直都在高雄勘災、訪視住戶及聯絡各部會加速調度及災損補助的相關工作，直到出發前的最後一刻。由於出訪在即，她交代團隊夥伴務必盯緊各項救災工作及路況修損，全力協助選區災民的需求。「我的團隊很拚命，很謝謝他們當議瑩的分身，把最即時的訊息及工作會報傳給我，讓議瑩即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況」。

邱議瑩強調，今年5月，波蘭國會眾議院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)具名正式邀訪，對波蘭政府而言，是相當罕見的舉動。可見，民主與自由的普世價值會讓世界看見台灣、更是台灣無須畏懼中國打壓的寶貴資產！「這次參訪由立法院、外交部與波蘭政府等磋商多月促成，外交部相當重視這次來自波蘭眾議院的正式邀訪，請我們一定要成行、把台灣的聲音帶出去」。

邱議瑩說，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多。「救災及協助災後重建工程正在進行，我們同心努力。台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼。外交上的防災跟救災同樣重要，面對中國蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員，我們責無旁貸！」

(中時 )